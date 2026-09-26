Торцовочная пила SKIL MS1310, XP,1600Вт, 216мм
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Характеристики
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743297
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
торцовочная
Лазерный маркер
да
Комплектация
- Пильный диск 216 мм с 40 твердосплавными зубьями (для чистого и точного реза)- Быстрозажимной фиксатор- Пылесборник- Упоры для длинных заготовок- Лазерный указатель
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Габариты без упаковки
590Х455Х370 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х46х37
Вес, кг.
15.26
Описание товара Торцовочная пила SKIL MS1310, XP,1600Вт, 216мм
Торцовочная пила SKIL MS1310 сочетает в себе компактные размеры, малый вес и высокую производительность благодаря мощному двигателю на 1600 Вт. Эта модель идеально подходит для выполнения широкого спектра распилов – от простых до более сложных, включая распил бруса толщиной до 70 мм.
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Бренд
Тип пилы
торцовочная
Лазерный маркер
да
Комплектация
- Пильный диск 216 мм с 40 твердосплавными зубьями (для чистого и точного реза)- Быстрозажимной фиксатор- Пылесборник- Упоры для длинных заготовок- Лазерный указатель
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
216
Пылесборник
нет
Габариты без упаковки
590Х455Х370 мм
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Страна производитель
Китай
Торцовочная пила SKIL MS1310 сочетает в себе компактные размеры, малый вес и высокую производительность благодаря мощному двигателю на 1600 Вт. Эта модель идеально подходит для выполнения широкого спектра распилов – от простых до более сложных, включая распил бруса толщиной до 70 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила SKIL MS1310, XP,1600Вт, 216мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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