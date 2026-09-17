Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
3 900 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 860 руб.
В наличии
Код товара: 743284
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 860 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип пилы
отрезная
Модель
AC6202
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Инструмент, Коробка
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3 900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
570 x 370 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х47х37
Вес, кг.
17.75
Описание товара Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
Ключевые свойства ОДНА ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В СВОЕМ КЛАССЕ Удобна в трансрортировке, легка в эксплуатации D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА Повышенный комфорт и контроль в работе. ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Долговечен, эффективно защищает от искр ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 2400 ВТ Обеспечивает высокую производительность
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип пилы
отрезная
Модель
AC6202
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Инструмент, Коробка
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
355
Пылесборник
нет
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3 900 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
130
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
570 x 370 x 470 мм
Страна производитель
Китай
Ключевые свойства ОДНА ИЗ САМЫХ ЛЕГКИХ В СВОЕМ КЛАССЕ Удобна в трансрортировке, легка в эксплуатации D-ОБРАЗНАЯ РУКОЯТКА Повышенный комфорт и контроль в работе. ПРОЧНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ Долговечен, эффективно защищает от искр ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 2400 ВТ Обеспечивает высокую производительность
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Монтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм – стоимость товара 22860 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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