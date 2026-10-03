Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190
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Характеристики
Описание товара Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190
Электрическая пила Зубр – надежный инструмент для работы по дереву и другим материалам. С длиной пильного полотна в 1425 мм и мощностью 350 Вт, она подходит для резки как тонких, так и более толстых заготовок. Несмотря на значительный вес в 17 кг, пила обеспечивает стабильность и ровность реза. Пила оснащена функцией подключения пылесоса, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя образующуюся пыль сразу во время работы. Ширина пропила составляет 190 мм, что даёт возможность делать более широкие разрезы за один проход. Особенности данной модели – наличие только одной скорости работы и отсутствие функции плавного пуска и регулировки скорости, что подчеркивает её простоту и надежность. Отсутствие антивибрационной системы компенсируется крепкой конструкцией, а отсутствие аккумулятора и зарядного устройства ориентирует модель на использование в местах с доступом к электросети. Пила станет незаменимым помощником дома или в небольшой мастерской, где ценится надёжность и качество.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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