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Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190

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Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 1
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 2
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 3
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 4
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 5
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 6
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 7
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 8
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 9
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 10
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 11
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 12
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 13
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 14
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 15
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила ленточная
Мощность
350
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
147 м/мин
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 1
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 2
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 3
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 4
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 5
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 6
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 7
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 8
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 9
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 10
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 11
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 12
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 13
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 14
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 15
  • Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 020 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95915
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190
13 020 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила ленточная
Модель
ЗПЛ-350-190
Мощность
350
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Комплектация
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
1425
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
147 м/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х38х29
Вес, кг.
17

Описание товара Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190

Электрическая пила Зубр – надежный инструмент для работы по дереву и другим материалам. С длиной пильного полотна в 1425 мм и мощностью 350 Вт, она подходит для резки как тонких, так и более толстых заготовок. Несмотря на значительный вес в 17 кг, пила обеспечивает стабильность и ровность реза. Пила оснащена функцией подключения пылесоса, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя образующуюся пыль сразу во время работы. Ширина пропила составляет 190 мм, что даёт возможность делать более широкие разрезы за один проход. Особенности данной модели – наличие только одной скорости работы и отсутствие функции плавного пуска и регулировки скорости, что подчеркивает её простоту и надежность. Отсутствие антивибрационной системы компенсируется крепкой конструкцией, а отсутствие аккумулятора и зарядного устройства ориентирует модель на использование в местах с доступом к электросети. Пила станет незаменимым помощником дома или в небольшой мастерской, где ценится надёжность и качество.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила ленточная
Модель
ЗПЛ-350-190
Мощность
350
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Комплектация
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
1425
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
147 м/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Зубр – надежный инструмент для работы по дереву и другим материалам. С длиной пильного полотна в 1425 мм и мощностью 350 Вт, она подходит для резки как тонких, так и более толстых заготовок. Несмотря на значительный вес в 17 кг, пила обеспечивает стабильность и ровность реза. Пила оснащена функцией подключения пылесоса, что позволяет поддерживать рабочее место в чистоте, удаляя образующуюся пыль сразу во время работы. Ширина пропила составляет 190 мм, что даёт возможность делать более широкие разрезы за один проход. Особенности данной модели – наличие только одной скорости работы и отсутствие функции плавного пуска и регулировки скорости, что подчеркивает её простоту и надежность. Отсутствие антивибрационной системы компенсируется крепкой конструкцией, а отсутствие аккумулятора и зарядного устройства ориентирует модель на использование в местах с доступом к электросети. Пила станет незаменимым помощником дома или в небольшой мастерской, где ценится надёжность и качество.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила ленточная Зубр ЗПЛ-350-190 - стоимость товара 13020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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