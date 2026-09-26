Пила дисковая Makita 5057KB
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Скорость вращения
5800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267185
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Тип пилы
дисковая
Модель
5057KB
Мощность
1400
Комплектация
дисковая пила, диск 185 мм, гаечный ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Пылесборник
да
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х35х25
Вес, кг.
6
Описание товара Пила дисковая Makita 5057KB
Дисковая пила Makita 5057KB помогает быстро резать волоконно-цементные плиты. За один проход способна разрезать 5 сайдинговых досок. Благодаря контейнеру для сбора пыли, рабочее место остается чистым. Угол наклона может регулироваться от 0 до 45 градусов.
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Бренд
Тип товара
Пила
Тип пилы
дисковая
Модель
5057KB
Мощность
1400
Комплектация
дисковая пила, диск 185 мм, гаечный ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Пылесборник
да
Скорость вращения
5800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
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Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita 5057KB помогает быстро резать волоконно-цементные плиты. За один проход способна разрезать 5 сайдинговых досок. Благодаря контейнеру для сбора пыли, рабочее место остается чистым. Угол наклона может регулироваться от 0 до 45 градусов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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