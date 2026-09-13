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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм

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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 5
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 6
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 7
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 8
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 9
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 10
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 11
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 12
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 5
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 6
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 7
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 8
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 9
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 10
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 11
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 12
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
14 500 руб.  20 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714972
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
HS7611K
Лазерный маркер
нет
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Скорость вращения
5500 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х27
Вес, кг.
7.23

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм

Дисковая пила Makita HS7611K - предназначена для прямолинейного продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью, а при использовании соответствующих оригинальных пильных дисков Makita возможно также распиливание других материалов. Особенности: Эргономичная конструкция – все элементы для хвата обрезинены; Простая настройка вылета диска с помощью рычага; Можно использовать для косого реза (до 45 град); Сдув отходов с линии реза; Возможность подключения пылесоса; Двойная изоляция электрики и сетевого шнура – можно подключать к обычной розетке.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7611K 1600Вт (ручная) D диска.:190мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип пилы
дисковая
Модель
HS7611K
Лазерный маркер
нет
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
190
Скорость вращения
5500 об/мин
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Makita HS7611K - предназначена для прямолинейного продольного и поперечного пиления, а также для пиления древесины под углом при наличии надежного контакта с распиливаемой деталью, а при использовании соответствующих оригинальных пильных дисков Makita возможно также распиливание других материалов. Особенности: Эргономичная конструкция – все элементы для хвата обрезинены; Простая настройка вылета диска с помощью рычага; Можно использовать для косого реза (до 45 град); Сдув отходов с линии реза; Возможность подключения пылесоса; Двойная изоляция электрики и сетевого шнура – можно подключать к обычной розетке.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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