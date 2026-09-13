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Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм

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Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 1
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 2
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 3
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 4
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 5
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 6
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 7
Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
5 000 об/мин
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 1
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 2
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 3
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 4
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 5
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 6
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 7
  • Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716923
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип пилы
торцовочная
Модель
MS 216
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила торцовочная;- Пылесборник;- Струбцина сборе;- Удлинитель стола (Слева и справа): 2 шт.;- Ключи: 2 шт.;- Инструкция.
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Скорость вращения
5 000 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
65
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х46х38
Вес, кг.
24.8

Описание товара Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм

Торцовочная пила Patriot — мощный инструмент для аккуратной и быстрой работы по дереву. С двигателем на 1500 Вт она легко справляется даже с плотными материалами — идеальный выбор для строительства, ремонта или изготовителей мебели. Благодаря компактному диаметру диска 216 мм и глубине распила до 65 мм можно уверенно работать как с широкими, так и с более тонкими заготовками. Поворот на угол до 45° позволяет делать косые резы — аккуратные стыки обеспечены! Встроенная подсветка помогает держать линию реза чётко под контролем, а пылесборник делает рабочее место существенно чище. Несмотря на вместительные размеры, пила остаётся устойчивой — вес 16 кг даёт необходимую надёжность. Этот инструмент легко подключается к обычной электрической сети. Если нужны точность, комфорт и продуманные функции — торцовочная пила Patriot вас не подведёт.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип пилы
торцовочная
Модель
MS 216
Мощность
1500
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила торцовочная;- Пылесборник;- Струбцина сборе;- Удлинитель стола (Слева и справа): 2 шт.;- Ключи: 2 шт.;- Инструкция.
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Скорость вращения
5 000 об/мин
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
65
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Patriot — мощный инструмент для аккуратной и быстрой работы по дереву. С двигателем на 1500 Вт она легко справляется даже с плотными материалами — идеальный выбор для строительства, ремонта или изготовителей мебели. Благодаря компактному диаметру диска 216 мм и глубине распила до 65 мм можно уверенно работать как с широкими, так и с более тонкими заготовками. Поворот на угол до 45° позволяет делать косые резы — аккуратные стыки обеспечены! Встроенная подсветка помогает держать линию реза чётко под контролем, а пылесборник делает рабочее место существенно чище. Несмотря на вместительные размеры, пила остаётся устойчивой — вес 16 кг даёт необходимую надёжность. Этот инструмент легко подключается к обычной электрической сети. Если нужны точность, комфорт и продуманные функции — торцовочная пила Patriot вас не подведёт.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Торцовочная пила Patriot MS 216 1500Вт 5000об/мин d=216мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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