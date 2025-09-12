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Пила сабельная Makita DJR188Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная Makita DJR188Z

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Пила сабельная Makita DJR188Z - фото 1
Пила сабельная Makita DJR188Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3000 ход/мин
  • Пила сабельная Makita DJR188Z - фото 1
  • Пила сабельная Makita DJR188Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267017
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
20
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х19х11
Вес, кг.
2.8

Описание товара Пила сабельная Makita DJR188Z

Пила сабельная Makita DJR188Z предназначена для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Смена полотен осуществляется без использования инструментов - достаточно открыть крышку, произвести замену полотна и закрыть ее. Это значительно экономит время пользователя. Предусмотрена встроенная подсветка с функцией послесвечения, которая повышает качество работы в местах с недостаточным общим освещением.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная Makita DJR188Z

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Удовлетворительно. Упаковано швах. Можно сказать не упаковано. Болталось в коробке весь долгий путь . Если на подарок то не пойдёт, для работы сгодится. Внешний вид оставляет желать лучшего.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила. срез получается гладкий, без зазубрин. дерево пилит как масло. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
пила оригинальная, мощная, удобна под одну руку, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Пилит мощно, батареи жрёт на ура, очень удобно в саду по-мелочам
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила Makita. Пришлось докупить новый аккумулятор, так как от китайской копии аккумулятор не подошёл. В комплекте есть три пилы для разных материалов. Пилит быстро. Работать удобно. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
пилит хорошо, лампочка подсветки не гаснет . для меня - не принципиально. аккумулятор после работы отсоединяю.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
изначально думал взять DJR187, но потом прикинул, что для опиливания деревьев больше подойдет DJR189, т. к. когда залезишь на дерево хват у неё удобней. пила пришла за 3 дня, коробка оригинальная, в комплекте помимо пилы, три пилки и инструкция пилой очень доволен, мощная, удобная. короче для опиливания сада, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, компактная, из минусов - упор не съёмный и не регулируемый, ни суть важно но всё же...
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Павел У.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальная пила, работает исправно всё хорошо, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила универсального применения, пилили и ветки, и доски, и даже дрова.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная сабельная пила. Занимаюсь окнами. Пилит и деревянные, и пластиковые, и гвозди и все остальное. Важно использовать хорошие пилки
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Раис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая, работает, посмотрим сколько прослужит. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Спасибо продавцу, покупаем не первую вещь!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Альмир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оригинальная пила. Вибрации нет совсем. По ощущениям как уменьшенная версия Makita jr3070 )
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила. Легкая, среднии габариты. Для своих задач
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Валентин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, брал для работы - демонтаж трубопроводов. Хорошо справляется с стальной трубой ДУ 25, 32. Конечно проводная сабельная пила быстрее режет, но эта легче, ей удобно работать в труднодоступных местах, с лестницы и на вытянутых руках. На видео аккум разряжен на половину, по ощущениям на свежем быстрее режет
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
светлана х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, оригинал, опробовали на дереве , срез на дереве гладкий и ровный. Рекомендую. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Макита,оригинал вроде,работает от самодельных аккумуляторов.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Ветки пилит отлично(что-то другое пока не пилил). Ожидал, что будет легче, прям тяжеленькая. Попробовал пилить доски. С всем, что до 50мм справляется уверенно. От 50мм уже как-то долго пилит. Добавлю. Батарею лучше побольше к ней брать, от 4 а/ч. У меня 3 а/ч и садит она её достаточно быстро. Вроде приноровился, пила нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пила супер! легкая, удобная, пилит шустро и без напряга
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Получил данную пилу в целости и сохранности! Вчера попробовал в работе. Что можно сказать пила зачётная, но надо понимать для чего вы её приобретаете . Если для профессионального использования ,или для большой стройки ,то я бы её не советовал, заготовки на зиму дров тоже не её вариант. Для крупных работ лучше уж взять тогда DGR 187 (но это моё мнение). Это пила для дома, дачи,сада. Скорость и лёгкость пиления очень зависит от используемых полотен. Я брал как раз для дома и дачи , поэтому очень доволен. Хват очень удобный, лёгкая, пилит прекрасно (особенно не крупные ветки до 100мм), с доской 25 и 50 мм справляется легко, пилил уголок 50мм и профиль ,всё более чем! Вообщем я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Удобно работать держа инструмент одной рукой
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пила отличная! Оригинал (есть серийный номер и дата изготовления, надпись Makita не наклейка). Мощная! Имеется подсветка. 3 пилки + инструкция на русском и сертификат были в коробке вместе с пилой. Аккум-р и зарядка уже имелась. Очень нужный для меня инструмент в саду!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Ризван А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оригинальная сабельная пила , пилит бодро , вибраций минимум , эргономичная удобная ручка, относительно легкая. В комплекте три полотна , по дереву, по дереву с гвоздями и по металу.



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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
20
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная Makita DJR188Z предназначена для распила деревянных и металлических заготовок, а также труб. Смена полотен осуществляется без использования инструментов - достаточно открыть крышку, произвести замену полотна и закрыть ее. Это значительно экономит время пользователя. Предусмотрена встроенная подсветка с функцией послесвечения, которая повышает качество работы в местах с недостаточным общим освещением.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Евгений И.

Достоинства:


Комментарий:
Удовлетворительно. Упаковано швах. Можно сказать не упаковано. Болталось в коробке весь долгий путь . Если на подарок то не пойдёт, для работы сгодится. Внешний вид оставляет желать лучшего.
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Анна Ш.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила. срез получается гладкий, без зазубрин. дерево пилит как масло. рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
пила оригинальная, мощная, удобна под одну руку, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
Пилит мощно, батареи жрёт на ура, очень удобно в саду по-мелочам
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила Makita. Пришлось докупить новый аккумулятор, так как от китайской копии аккумулятор не подошёл. В комплекте есть три пилы для разных материалов. Пилит быстро. Работать удобно. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Андрей З.

Достоинства:


Комментарий:
пилит хорошо, лампочка подсветки не гаснет . для меня - не принципиально. аккумулятор после работы отсоединяю.
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
изначально думал взять DJR187, но потом прикинул, что для опиливания деревьев больше подойдет DJR189, т. к. когда залезишь на дерево хват у неё удобней. пила пришла за 3 дня, коробка оригинальная, в комплекте помимо пилы, три пилки и инструкция пилой очень доволен, мощная, удобная. короче для опиливания сада, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
хорошая пила, компактная, из минусов - упор не съёмный и не регулируемый, ни суть важно но всё же...
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Павел У.

Достоинства:


Комментарий:
оригинальная пила, работает исправно всё хорошо, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Алексей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная пила универсального применения, пилили и ветки, и доски, и даже дрова.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Классная сабельная пила. Занимаюсь окнами. Пилит и деревянные, и пластиковые, и гвозди и все остальное. Важно использовать хорошие пилки
Источник: Яндекс Маркет
26.11.2024
Раис Н.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая, работает, посмотрим сколько прослужит. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар! Спасибо продавцу, покупаем не первую вещь!
Источник: Яндекс Маркет
04.11.2024
Альмир С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оригинальная пила. Вибрации нет совсем. По ощущениям как уменьшенная версия Makita jr3070 )
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2024
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Супер пила. Легкая, среднии габариты. Для своих задач
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Валентин Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила, брал для работы - демонтаж трубопроводов. Хорошо справляется с стальной трубой ДУ 25, 32. Конечно проводная сабельная пила быстрее режет, но эта легче, ей удобно работать в труднодоступных местах, с лестницы и на вытянутых руках. На видео аккум разряжен на половину, по ощущениям на свежем быстрее режет
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
светлана х.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, оригинал, опробовали на дереве , срез на дереве гладкий и ровный. Рекомендую. Спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
23.09.2024
Анатолий Д.

Достоинства:


Комментарий:
Макита,оригинал вроде,работает от самодельных аккумуляторов.
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Вячеслав К.

Достоинства:


Комментарий:
Ветки пилит отлично(что-то другое пока не пилил). Ожидал, что будет легче, прям тяжеленькая. Попробовал пилить доски. С всем, что до 50мм справляется уверенно. От 50мм уже как-то долго пилит. Добавлю. Батарею лучше побольше к ней брать, от 4 а/ч. У меня 3 а/ч и садит она её достаточно быстро. Вроде приноровился, пила нравится
Источник: Яндекс Маркет
17.09.2024
Денис Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Пила супер! легкая, удобная, пилит шустро и без напряга
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2024
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
Получил данную пилу в целости и сохранности! Вчера попробовал в работе. Что можно сказать пила зачётная, но надо понимать для чего вы её приобретаете . Если для профессионального использования ,или для большой стройки ,то я бы её не советовал, заготовки на зиму дров тоже не её вариант. Для крупных работ лучше уж взять тогда DGR 187 (но это моё мнение). Это пила для дома, дачи,сада. Скорость и лёгкость пиления очень зависит от используемых полотен. Я брал как раз для дома и дачи , поэтому очень доволен. Хват очень удобный, лёгкая, пилит прекрасно (особенно не крупные ветки до 100мм), с доской 25 и 50 мм справляется легко, пилил уголок 50мм и профиль ,всё более чем! Вообщем я доволен.
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал. Удобно работать держа инструмент одной рукой
Источник: Яндекс Маркет
29.08.2024
Елена М.

Достоинства:


Комментарий:
Пила отличная! Оригинал (есть серийный номер и дата изготовления, надпись Makita не наклейка). Мощная! Имеется подсветка. 3 пилки + инструкция на русском и сертификат были в коробке вместе с пилой. Аккум-р и зарядка уже имелась. Очень нужный для меня инструмент в саду!
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2024
Ризван А.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная оригинальная сабельная пила , пилит бодро , вибраций минимум , эргономичная удобная ручка, относительно легкая. В комплекте три полотна , по дереву, по дереву с гвоздями и по металу.


Пила сабельная Makita DJR188Z - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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