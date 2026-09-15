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Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)

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Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 1
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 2
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 3
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 4
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 5
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 6
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 7
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 8
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 9
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 10
Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
3500 об./мин.
Емкость аккумулятора
4
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 1
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 2
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 3
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 4
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 5
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 6
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 7
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 8
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 9
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 10
  • Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-18%
13 910 руб.  17 000 руб. 
Начислим 223 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640606
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)
13 910 руб. -18%
17 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила циркулярная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3500 об./мин.
Емкость аккумулятора
4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х27х23
Вес, кг.
5.32

Описание товара Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)

Циркулярная пила — это электроинструмент, используемый для резки материалов, таких как древесина, пластик и металл. Она оснащена двигателем, который приводит в движение пильный диск, который режет материал. Эта циркулярная пила имеет следующие технические характеристики:. Эта пила имеет несколько преимуществ перед традиционными циркулярными пилами. Например, она не требует подключения к сети, что делает ее более мобильной и удобной в использовании. Кроме того, она имеет высокую производительность благодаря бесщеточному двигателю и скорости вращения диска в 3500 оборотов в минуту. Также стоит отметить, что эта пила оснащена подсветкой рабочей области, что делает работу более точной и безопасной. Кроме того, аккумулятор имеет емкость в 4 Ампер-часа, что обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила циркулярная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3500 об./мин.
Емкость аккумулятора
4
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила — это электроинструмент, используемый для резки материалов, таких как древесина, пластик и металл. Она оснащена двигателем, который приводит в движение пильный диск, который режет материал. Эта циркулярная пила имеет следующие технические характеристики:. Эта пила имеет несколько преимуществ перед традиционными циркулярными пилами. Например, она не требует подключения к сети, что делает ее более мобильной и удобной в использовании. Кроме того, она имеет высокую производительность благодаря бесщеточному двигателю и скорости вращения диска в 3500 оборотов в минуту. Также стоит отметить, что эта пила оснащена подсветкой рабочей области, что делает работу более точной и безопасной. Кроме того, аккумулятор имеет емкость в 4 Ампер-часа, что обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41) - стоимость товара 13910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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