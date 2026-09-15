Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)
Циркулярная пила — это электроинструмент, используемый для резки материалов, таких как древесина, пластик и металл. Она оснащена двигателем, который приводит в движение пильный диск, который режет материал. Эта циркулярная пила имеет следующие технические характеристики:. Эта пила имеет несколько преимуществ перед традиционными циркулярными пилами. Например, она не требует подключения к сети, что делает ее более мобильной и удобной в использовании. Кроме того, она имеет высокую производительность благодаря бесщеточному двигателю и скорости вращения диска в 3500 оборотов в минуту. Также стоит отметить, что эта пила оснащена подсветкой рабочей области, что делает работу более точной и безопасной. Кроме того, аккумулятор имеет емкость в 4 Ампер-часа, что обеспечивает длительное время работы без необходимости подзарядки.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила циркулярная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, d190 мм, 1 АКБ (4 А·ч), Профессионал (CPB-190-41)