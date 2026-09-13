Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706823
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х48х35
Вес, кг.
8.7
Описание товара Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм
Торцовочная пила Metabo KS 216 M оснащена пильным полотном диаметром 216 мм с возможностью наклона влево и вправо. Точная фиксация заготовки обеспечивается благодаря плавно выдвигающимся расширениям стола, подвижным упорам и зажимам. Блокировка шпинделя делает простой замену пильного диска.
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Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Metabo KS 216 M оснащена пильным полотном диаметром 216 мм с возможностью наклона влево и вправо. Точная фиксация заготовки обеспечивается благодаря плавно выдвигающимся расширениям стола, подвижным упорам и зажимам. Блокировка шпинделя делает простой замену пильного диска.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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