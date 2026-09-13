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Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм

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Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 1
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 2
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 3
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 4
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 5
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 6
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 7
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 8
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 9
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 10
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 11
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 12
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 13
Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 1
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 2
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 3
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 4
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 5
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 6
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 7
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 8
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 9
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 10
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 11
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 12
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 13
  • Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706823
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х48х35
Вес, кг.
8.7

Описание товара Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм

Торцовочная пила Metabo KS 216 M оснащена пильным полотном диаметром 216 мм с возможностью наклона влево и вправо. Точная фиксация заготовки обеспечивается благодаря плавно выдвигающимся расширениям стола, подвижным упорам и зажимам. Блокировка шпинделя делает простой замену пильного диска.



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Отзывы о товаре Торцовочная пила Metabo KS 216 M 1100Вт 5000об/мин d=216мм




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Metabo KS 216 M оснащена пильным полотном диаметром 216 мм с возможностью наклона влево и вправо. Точная фиксация заготовки обеспечивается благодаря плавно выдвигающимся расширениям стола, подвижным упорам и зажимам. Блокировка шпинделя делает простой замену пильного диска.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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