Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб.
В наличии
Код товара: 267136
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
650x450x380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х45х38
Вес, кг.
13.1
Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ практична и надежна в работе. Применяется для пиления древесины, пластика и тонкостенного алюминия (при наличии специальных дисков). Лазерная направляющая обеспечивает точный рез. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Благодаря системе пылеудаления легко содержать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
650x450x380
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1600 ПЛ практична и надежна в работе. Применяется для пиления древесины, пластика и тонкостенного алюминия (при наличии специальных дисков). Лазерная направляющая обеспечивает точный рез. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Благодаря системе пылеудаления легко содержать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо но не четко,рез кривой и не настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Незаменимый помощник в стройке своего дома, пилит все что ему даешь. Мотора хватает, доску 200х5 пилит уверенно. Для дома вполне хорошая торцовка.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный, в деле ещё неиспытывал. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная торцевая пила! Необходимо провести регулировку всего!!! И мне пришлось заменить диск на более мелкий зуб.. С большим зубом древесину всетаки задирал
Достоинства:
Комментарий:
классная машина,216 диск подходит, только отлигулировать высоту надо
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Обкатаю,дополню отзыв)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная вещь. То что надо. соотношение цены и качества. Молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Чёткая пила. Работает на Ура. А вот с лазером так и не разобрался, днем на улице его не видно. был бы признателен консультации как его увидеть или может включить.
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая торцовка. Сравнивать не с чем, но судя по обзорам, это лучший вариант за свою цену. Купил для хобби, ремонта. Заказал сразу к ней диск по алюминию и пластику. Пила лёгкая благодаря тонкостенной алюминиевой станине. Столик установлен более-менее вровень с остальной станиной, погрешность незначительная. Некоторые детали сделаны из легкоржавеющей стали. Имбусовый ключ нашёл, но он не удобный, использовал свой. Все части пилы поддаются юстировке. Подшипники протяжки шумят, но люфт минимален
Достоинства:
Комментарий:
Торцовка огонь. Всё работает отлично, давно хотел такую именно с протяжкой. Комплект полный как в описании. Единственное диск нужно будет поменять на другой с большим количеством зубьев для лучшей чистоты пропила. А в целом продавца рекомендую, товар отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, нужно пробовать в работе.
Достоинства:
Комментарий:
внешне внушает доверия, была бы кнопка с плавным запускам то ,ок
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо, углы выставлять легко. как и в других отзывах лазерный указатель перестал показывать на следующий день. лапка на упоре отломилась через неделю. но в целом пила радует.
Достоинства:
Комментарий:
мощью не обижен, площадка не кривая, лазер маленько поправить (правиться винтами спокойно) да и из коробки без танцев с бубном все нормально!
Достоинства:
Комментарий:
аппарат огонь. сделан качетсвенно, люфтов нет, пилит ровно.
Достоинства:
Комментарий:
всё норм. с задачей справляется. да за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Пила сделана качественно,неплохая эргономика,удобен лазерный луч,не тяжёлая для переноски,пришлось немного отрегулировать перпендикулярность пила.К покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро .хорошо упаковано.классно все регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
В принципе понравилось. После первого запуска решил, что буду ставить плавный пуск...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая весь комплект выходные буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, настройка не сложная, начали пилить плинтуса
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. немного рвёт края, надо приноровиться
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ - стоимость товара 13690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1600 ПЛ
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо но не четко,рез кривой и не настраивается
Достоинства:
Комментарий:
Незаменимый помощник в стройке своего дома, пилит все что ему даешь. Мотора хватает, доску 200х5 пилит уверенно. Для дома вполне хорошая торцовка.
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественный, в деле ещё неиспытывал. Всем спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная торцевая пила! Необходимо провести регулировку всего!!! И мне пришлось заменить диск на более мелкий зуб.. С большим зубом древесину всетаки задирал
Достоинства:
Комментарий:
классная машина,216 диск подходит, только отлигулировать высоту надо
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление отличное. Обкатаю,дополню отзыв)
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасная вещь. То что надо. соотношение цены и качества. Молодцы!
Достоинства:
Комментарий:
Чёткая пила. Работает на Ура. А вот с лазером так и не разобрался, днем на улице его не видно. был бы признателен консультации как его увидеть или может включить.
Достоинства:
Комментарий:
Это моя первая торцовка. Сравнивать не с чем, но судя по обзорам, это лучший вариант за свою цену. Купил для хобби, ремонта. Заказал сразу к ней диск по алюминию и пластику. Пила лёгкая благодаря тонкостенной алюминиевой станине. Столик установлен более-менее вровень с остальной станиной, погрешность незначительная. Некоторые детали сделаны из легкоржавеющей стали. Имбусовый ключ нашёл, но он не удобный, использовал свой. Все части пилы поддаются юстировке. Подшипники протяжки шумят, но люфт минимален
Достоинства:
Комментарий:
Торцовка огонь. Всё работает отлично, давно хотел такую именно с протяжкой. Комплект полный как в описании. Единственное диск нужно будет поменять на другой с большим количеством зубьев для лучшей чистоты пропила. А в целом продавца рекомендую, товар отличный.
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, нужно пробовать в работе.
Достоинства:
Комментарий:
внешне внушает доверия, была бы кнопка с плавным запускам то ,ок
Достоинства:
Комментарий:
пилит хорошо, углы выставлять легко. как и в других отзывах лазерный указатель перестал показывать на следующий день. лапка на упоре отломилась через неделю. но в целом пила радует.
Достоинства:
Комментарий:
мощью не обижен, площадка не кривая, лазер маленько поправить (правиться винтами спокойно) да и из коробки без танцев с бубном все нормально!
Достоинства:
Комментарий:
аппарат огонь. сделан качетсвенно, люфтов нет, пилит ровно.
Достоинства:
Комментарий:
всё норм. с задачей справляется. да за такие деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Пила сделана качественно,неплохая эргономика,удобен лазерный луч,не тяжёлая для переноски,пришлось немного отрегулировать перпендикулярность пила.К покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
пришла быстро .хорошо упаковано.классно все регулируется.
Достоинства:
Комментарий:
В принципе понравилось. После первого запуска решил, что буду ставить плавный пуск...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая весь комплект выходные буду пробовать.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел хорошо упакованным, настройка не сложная, начали пилить плинтуса
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо. немного рвёт края, надо приноровиться