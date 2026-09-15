Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П
Пила торцовочная ЗУБР ППТ-216-П, предназначена для быстрой и точной распиловки древесины. Мощная универсальная пила для всех видов пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Обновлённая конструкция позволяет сэкономить место в мастерской. Блокировка шпинделя для простой замены диска. Плавный пуск для более комфортной работы. Автоматически закрывающийся защитный кожух защищает оператора от травм и повреждений. Фиксирующийся в любом положении поворотный стол и удобная регулировка наклона облегчают установку угла пиления. Специальный сплав обеспечивает легкость и прочность конструкции и, соответственно, точность пиления. Мощная LED-подсветка с указанием линии реза. Эффективный пылеотвод способствует более чистой работе. Струбцина в комплекте для надежного удержания заготовки. Удлинительные опоры стола предотвращают опрокидывание отпиленной заготовки, что повышает безопасность.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 280 руб.3820 руб. в СплитПила сабельная Bosch KEO 18Li аккум. 2300ход/мин (0600861A00)
-
В наличииЦена 15 860 руб. 23 050 руб.3965 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5884, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 18 430 руб.4608 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
-
В наличииЦена 18 660 руб. 22 000 руб.4665 руб. в СплитАккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C12...
-
В наличииЦена 18 880 руб.4720 руб. в СплитАккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличии БесплатноЦена 20 080 руб.5020 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-255-1800
-
В наличииЦена 22 860 руб.5715 руб. в СплитМонтажная пила SKIL AC6202, XP,2400Вт, 355мм
-
В наличииЦена 24 330 руб.6083 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2000 Вт, холод...
-
В наличииЦена 24 780 руб. 32 000 руб.6195 руб. в СплитПила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитТорцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 27 830 руб. 35 000 руб.6958 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал d 216 ППТ-216-П