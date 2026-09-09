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Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855

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Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 1
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 2
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 3
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 4
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 5
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 6
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 7
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 8
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 9
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 10
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 11
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 12
Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 1
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 2
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 3
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 4
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 5
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 6
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 7
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 8
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 9
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 10
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 11
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 12
  • Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270952
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Пила
Тип пилы
торцовочная
Модель
MS 255
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Комплектация
торцовочная пила, пильный диск, 2 боковых упора, 2 батарейки, комплект угольных щеток, запорный винт, зажим, пылесборник, шестигранный ключ м6, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
14.5

Описание товара Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855

Торцовочная пила PATRIOT MS 255 190301855 позволяет работать с тонким алюминиевым профилем, пластиковыми покрытиями, древесиной и ее производными. Она используется для прямого, косого и комбинированного пиления, а также для пиления под наклоном. Мощный двигатель пилы обеспечивает отличную производительность, что способствует эффективной работе. Благодаря системе пылеудаления можно поддерживать чистоту на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Patriot MS 255 190301855




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Пила
Тип пилы
торцовочная
Модель
MS 255
Мощность
1800
Лазерный маркер
да
Комплектация
торцовочная пила, пильный диск, 2 боковых упора, 2 батарейки, комплект угольных щеток, запорный винт, зажим, пылесборник, шестигранный ключ м6, инструкция по эксплуатации, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила PATRIOT MS 255 190301855 позволяет работать с тонким алюминиевым профилем, пластиковыми покрытиями, древесиной и ее производными. Она используется для прямого, косого и комбинированного пиления, а также для пиления под наклоном. Мощный двигатель пилы обеспечивает отличную производительность, что способствует эффективной работе. Благодаря системе пылеудаления можно поддерживать чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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