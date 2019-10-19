Электропила дисковая Makita 5008MG

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|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|76 мм
|Диаметр диска
|210 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1800 Вт
|Скорость вращения
|5200 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол наклона
|50 град
|Тормоз двигателя
|да
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|45
|Ширина, см
|31
|Высота, см
|34
|Вес, кг
|5.1
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19.10.2019
хорошая пила мощная, подсветка, литая подошва
Недостатки:
шнур можно былоподлинее сделать и лазер бы не помешал
Комментарий:
все отлично доставка СДЕКОМ порадовала спасибо магазину пока все устраевает