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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная)

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Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1200
Скорость вращения
5200 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218027
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
HS7601
Мощность
1200
Комплектация
дисковая пила, диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
5200 об/мин
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х28х20
Вес, кг.
5.2

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная)

Дисковая пила Makita HS7601 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Можно подключать пылесос, что обеспечит хорошую видимость линии реза, чистоту рабочего места и защитит оператора от мелкой пыли. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе без обращения в сервисные центры.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita HS7601 1200Вт (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
HS7601
Мощность
1200
Комплектация
дисковая пила, диск, параллельный упор, патрубок для пылесоса, шестигранный ключ, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
5200 об/мин
Тормоз двигателя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Makita HS7601 используется для быстрого и аккуратного пиления заготовок по прямой. Можно подключать пылесос, что обеспечит хорошую видимость линии реза, чистоту рабочего места и защитит оператора от мелкой пыли. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе без обращения в сервисные центры.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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