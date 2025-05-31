Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
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Характеристики
Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ - торцовочная пила с протяжкой и диском 255 мм, рассчитанная на точный рез древесины, ЛДСП и пластика при монтаже и изготовлении мебели. Мощный двигатель 1800 Вт и широкий набор настроек делают её подходящей для домашней мастерской и полупрофессиональных задач.
Для каких работ и материалов
Станок удобен для запилов под 90° и под углом при укладке плинтусов, багетов, коробок дверей и окон, а также при торцовке досок и бруса. Благодаря протяжке можно резать заготовки шириной до ~305-310 мм при небольших высотах, что важно для работы с широкими досками и щитами.
Ключевые особенности
Пила поддерживает поворот стола влево/вправо и наклон головы, что позволяет делать комбинированные косые и угловые резы. Лазерный указатель линии реза облегчает позиционирование заготовки, а выдвижные боковые опоры и удлинители стола повышают удобство работы с длинными деталями. Система пылеудаления с патрубком под пылесос помогает уменьшить количество стружки и пыли в рабочей зоне.
Важные нюансы перед покупкой
Инструмент достаточно габаритный и тяжёлый, требуется устойчивый верстак или стол для безопасной работы. Для точного и чистого реза рекомендуется использовать качественные диски с подходящим числом зубьев и регулярно контролировать настройку упоров и фиксаторов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ - торцовочная пила с протяжкой и диском 255 мм, рассчитанная на точный рез древесины, ЛДСП и пластика при монтаже и изготовлении мебели. Мощный двигатель 1800 Вт и широкий набор настроек делают её подходящей для домашней мастерской и полупрофессиональных задач.
Для каких работ и материалов
Станок удобен для запилов под 90° и под углом при укладке плинтусов, багетов, коробок дверей и окон, а также при торцовке досок и бруса. Благодаря протяжке можно резать заготовки шириной до ~305-310 мм при небольших высотах, что важно для работы с широкими досками и щитами.
Ключевые особенности
Пила поддерживает поворот стола влево/вправо и наклон головы, что позволяет делать комбинированные косые и угловые резы. Лазерный указатель линии реза облегчает позиционирование заготовки, а выдвижные боковые опоры и удлинители стола повышают удобство работы с длинными деталями. Система пылеудаления с патрубком под пылесос помогает уменьшить количество стружки и пыли в рабочей зоне.
Важные нюансы перед покупкой
Инструмент достаточно габаритный и тяжёлый, требуется устойчивый верстак или стол для безопасной работы. Для точного и чистого реза рекомендуется использовать качественные диски с подходящим числом зубьев и регулярно контролировать настройку упоров и фиксаторов.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила для дачи! Все можно настроить как надо для ровного реза.
Достоинства:
Комментарий:
торцовка была отличная, жаль что сперли через месяц после покупки, скорее всего буду заказывать такую же. кому нужна коробка от нее вышлю бесплатно !
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
обычная торцовочная пила с протяжкой, для домашних работ сойдёт, профессионалы конечно не оценят, диск только надо менять сразу, который в комплекте им только дрова пилить
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила. Все ожидания оправдала, купили по приятной цене, доставка была быстрая, продавец молодец. Всем рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
пила хорошая. углы выставлены на 4+. доставка в срок. цена адекватная. плохо что нет плавного пуска.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла, без замечаний, на скорую руку проверил все работает
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы качество получше в мелочах. нет демпфера на протяжке. есть небольшое закусывание на направляющих. боковые упоры немного не в плоскости. Сильно разбрасывает стружку даже с пылесосом. лазер засоряется стружкой очень быстро. Родной диск пилит неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, соотношение цена-качество отличное. Покупалась для домашнего использования, все устраивает, нареканий нет. Доставка вовремя, упакована в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила, очень нужная штука, когда есть дача) Единственный нюанс, встроенный лазерный уровень не видно совсем
Достоинства:
Комментарий:
Пила по соотношению цена-качество 5 из 5. Рез ровный и по древесине и алюминию. Всё хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Покупала папе в подарок. Остался очень доволен. Пока ещё не пробовал работать этим инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
классная. машина зверюга!!! удобно, всё понятно, доски 20 как по маслу. я хрупкая девушка, но могу её перенести и установить на стол. ручную пилу сразу закинула подальше))) жаль, что не купила зверюгу раньше, бывшего бы за пару мин нашенковала бы на запчасти))) теперь высокие грядки, амбарная дверь, заборчик - всё напилю!!! берите, не пожалеете! все местные мужики пришли посмотреть, глаза блистели)))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано,доставка быстрая,пока не пробовал муж,выбирал по характеристикам и отзывам
Достоинства:
Комментарий:
фото или видео уже не сниму, муж увёз в гараж, но говорит всё хорошо, отлично пилит! Так что спасибо за такую приятную цену!
Достоинства:
Комментарий:
в холостую работает в работе ещё не испытал на осмотре все хорошо ,упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
всё целое,шкала,с помощью уголка нужно подкорректировать,
Достоинства:
Комментарий:
Достойная пила! Себе брал год назад. Сейчас покупал вторую в подарок. Уже обе прошли "боевое" крещение на отлично! Покупайте не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, рабочая. Я конечно не профессионал, но на мои нужды в самый раз, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу игрушку! Муж в восторге! Ему нравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, сделана качественно, все детали смазаны. Посмотрим как покажет себя в работе. Цена дешевле чем в магазинах. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не успел проверить, но надеюсь,что будет работать.вообще я марки " Зубр" доверяю
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. не хватает подставки и немного по шире основание хотелось бы, для устойчивости, зато лёгкая
Достоинства:
Комментарий:
45 градусов не 45, ну и 90 тоже не 90. Как то так. По шкале не смотрим, настраиваем по уголку.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла вовремя. Один минус что чуть чуть сбит угол, необходима юстировка. Но поправить не долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, качественный только в комплекте 6-ти гранного ключа не доложили
Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила для дачи! Все можно настроить как надо для ровного реза.
Достоинства:
Комментарий:
торцовка была отличная, жаль что сперли через месяц после покупки, скорее всего буду заказывать такую же. кому нужна коробка от нее вышлю бесплатно !
Достоинства:
Комментарий:
отличная пила за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
обычная торцовочная пила с протяжкой, для домашних работ сойдёт, профессионалы конечно не оценят, диск только надо менять сразу, который в комплекте им только дрова пилить
Достоинства:
Комментарий:
Отличная пила. Все ожидания оправдала, купили по приятной цене, доставка была быстрая, продавец молодец. Всем рекомендую данный товар
Достоинства:
Комментарий:
пила хорошая. углы выставлены на 4+. доставка в срок. цена адекватная. плохо что нет плавного пуска.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла, без замечаний, на скорую руку проверил все работает
Достоинства:
Комментарий:
хотелось бы качество получше в мелочах. нет демпфера на протяжке. есть небольшое закусывание на направляющих. боковые упоры немного не в плоскости. Сильно разбрасывает стружку даже с пылесосом. лазер засоряется стружкой очень быстро. Родной диск пилит неплохо.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая пила, соотношение цена-качество отличное. Покупалась для домашнего использования, все устраивает, нареканий нет. Доставка вовремя, упакована в коробку.
Достоинства:
Комментарий:
Супер пила, очень нужная штука, когда есть дача) Единственный нюанс, встроенный лазерный уровень не видно совсем
Достоинства:
Комментарий:
Пила по соотношению цена-качество 5 из 5. Рез ровный и по древесине и алюминию. Всё хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
Покупала папе в подарок. Остался очень доволен. Пока ещё не пробовал работать этим инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
классная. машина зверюга!!! удобно, всё понятно, доски 20 как по маслу. я хрупкая девушка, но могу её перенести и установить на стол. ручную пилу сразу закинула подальше))) жаль, что не купила зверюгу раньше, бывшего бы за пару мин нашенковала бы на запчасти))) теперь высокие грядки, амбарная дверь, заборчик - всё напилю!!! берите, не пожалеете! все местные мужики пришли посмотреть, глаза блистели)))
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо упаковано,доставка быстрая,пока не пробовал муж,выбирал по характеристикам и отзывам
Достоинства:
Комментарий:
фото или видео уже не сниму, муж увёз в гараж, но говорит всё хорошо, отлично пилит! Так что спасибо за такую приятную цену!
Достоинства:
Комментарий:
в холостую работает в работе ещё не испытал на осмотре все хорошо ,упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
всё целое,шкала,с помощью уголка нужно подкорректировать,
Достоинства:
Комментарий:
Достойная пила! Себе брал год назад. Сейчас покупал вторую в подарок. Уже обе прошли "боевое" крещение на отлично! Покупайте не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая, рабочая. Я конечно не профессионал, но на мои нужды в самый раз, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию. рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Купила мужу игрушку! Муж в восторге! Ему нравится!!!
Достоинства:
Комментарий:
Общее впечатление хорошее, сделана качественно, все детали смазаны. Посмотрим как покажет себя в работе. Цена дешевле чем в магазинах. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не успел проверить, но надеюсь,что будет работать.вообще я марки " Зубр" доверяю
Достоинства:
Комментарий:
работать можно. не хватает подставки и немного по шире основание хотелось бы, для устойчивости, зато лёгкая
Достоинства:
Комментарий:
45 градусов не 45, ну и 90 тоже не 90. Как то так. По шкале не смотрим, настраиваем по уголку.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, пришла вовремя. Один минус что чуть чуть сбит угол, необходима юстировка. Но поправить не долго
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, качественный только в комплекте 6-ти гранного ключа не доложили