Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ПЛ

ЗУБР ЗПТ-255-1800 ПЛ - торцовочная пила с протяжкой и диском 255 мм, рассчитанная на точный рез древесины, ЛДСП и пластика при монтаже и изготовлении мебели. Мощный двигатель 1800 Вт и широкий набор настроек делают её подходящей для домашней мастерской и полупрофессиональных задач.

Для каких работ и материалов

Станок удобен для запилов под 90° и под углом при укладке плинтусов, багетов, коробок дверей и окон, а также при торцовке досок и бруса. Благодаря протяжке можно резать заготовки шириной до ~305-310 мм при небольших высотах, что важно для работы с широкими досками и щитами.

Ключевые особенности

Пила поддерживает поворот стола влево/вправо и наклон головы, что позволяет делать комбинированные косые и угловые резы. Лазерный указатель линии реза облегчает позиционирование заготовки, а выдвижные боковые опоры и удлинители стола повышают удобство работы с длинными деталями. Система пылеудаления с патрубком под пылесос помогает уменьшить количество стружки и пыли в рабочей зоне.

Важные нюансы перед покупкой

Инструмент достаточно габаритный и тяжёлый, требуется устойчивый верстак или стол для безопасной работы. Для точного и чистого реза рекомендуется использовать качественные диски с подходящим числом зубьев и регулярно контролировать настройку упоров и фиксаторов.