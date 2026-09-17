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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 11
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 12
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 13
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 14
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 15
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 16
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 17
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 18
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 19
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 20
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 21
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Скорость вращения
5 300 об/мин
Емкость аккумулятора
0
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 10
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 11
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 12
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 13
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 14
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 15
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 16
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 17
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 18
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 19
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 20
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 21
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 880 руб. 
Начислим 1118 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
18 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Модель
CR5440
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
102
Комплектация
Циркулярная пила SKIL CR5440, Диск с твердосплавными зубьями (24 зуба, 184 мм), Шестигранный ключ (хранится на корпусе), Адаптер для пылесоса, Сумка для хранения, Инструкция по применению
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
185
Пылесборник
нет
Длина пильного полотна, мм
0
Скорость вращения
5 300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
66
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
430Х245Х265 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х35х25
Вес, кг.
5.42

Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ

Благодаря современному бесщеточному двигателю и технологии аккумуляторов PWRCORE 20™, инструмент обеспечивает мощный и стабильный рез до 66 мм глубиной при 90° и до 46 мм при 45°, справляясь даже с плотными материалами и многослойной древесиной. Пила развивает скорость вращения до 5300 об/мин и позволяет делать до 250 распилов бруса 2x4 на одном заряде аккумулятора 4.0 А·ч. Цельнолитая алюминиевая опорная плита и защитные кожухи гарантируют высокую точность, устойчивость и долговечность при постоянной эксплуатации. Удобная конструкция с прорезиненной рукояткой, встроенным светодиодом и крюком для подвешивания обеспечивает комфортную работу на высоте и в условиях недостаточной освещённости. Электрический тормоз быстро останавливает диск после выключения, повышая безопасность при работе. Инструмент оснащён удобной шкалой наклона с возможностью наклона до 56° и быстрой остановкой на 45°, а также адаптером для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Модель
CR5440
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
102
Комплектация
Циркулярная пила SKIL CR5440, Диск с твердосплавными зубьями (24 зуба, 184 мм), Шестигранный ключ (хранится на корпусе), Адаптер для пылесоса, Сумка для хранения, Инструкция по применению
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
185
Развернуть
Пылесборник
нет
Длина пильного полотна, мм
0
Скорость вращения
5 300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
66
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
430Х245Х265 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря современному бесщеточному двигателю и технологии аккумуляторов PWRCORE 20™, инструмент обеспечивает мощный и стабильный рез до 66 мм глубиной при 90° и до 46 мм при 45°, справляясь даже с плотными материалами и многослойной древесиной. Пила развивает скорость вращения до 5300 об/мин и позволяет делать до 250 распилов бруса 2x4 на одном заряде аккумулятора 4.0 А·ч. Цельнолитая алюминиевая опорная плита и защитные кожухи гарантируют высокую точность, устойчивость и долговечность при постоянной эксплуатации. Удобная конструкция с прорезиненной рукояткой, встроенным светодиодом и крюком для подвешивания обеспечивает комфортную работу на высоте и в условиях недостаточной освещённости. Электрический тормоз быстро останавливает диск после выключения, повышая безопасность при работе. Инструмент оснащён удобной шкалой наклона с возможностью наклона до 56° и быстрой остановкой на 45°, а также адаптером для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ - стоимость товара 18880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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