Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5440, XP, без АКБ и ЗУ
Благодаря современному бесщеточному двигателю и технологии аккумуляторов PWRCORE 20™, инструмент обеспечивает мощный и стабильный рез до 66 мм глубиной при 90° и до 46 мм при 45°, справляясь даже с плотными материалами и многослойной древесиной. Пила развивает скорость вращения до 5300 об/мин и позволяет делать до 250 распилов бруса 2x4 на одном заряде аккумулятора 4.0 А·ч. Цельнолитая алюминиевая опорная плита и защитные кожухи гарантируют высокую точность, устойчивость и долговечность при постоянной эксплуатации. Удобная конструкция с прорезиненной рукояткой, встроенным светодиодом и крюком для подвешивания обеспечивает комфортную работу на высоте и в условиях недостаточной освещённости. Электрический тормоз быстро останавливает диск после выключения, повышая безопасность при работе. Инструмент оснащён удобной шкалой наклона с возможностью наклона до 56° и быстрой остановкой на 45°, а также адаптером для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте.
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