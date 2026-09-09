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Ножовка Makita JR103DWAE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка Makita JR103DWAE

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Ножовка Makita JR103DWAE - фото 1
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 2
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 3
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 4
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 5
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 6
Ножовка Makita JR103DWAE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
2000
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 1
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 2
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 3
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 4
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 5
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 6
  • Ножовка Makita JR103DWAE - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267011
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Тип пилы
сабельная
Модель
JR103DWAE
Комплектация
сабельная пила, 2 аккумулятора Li-Ion 2 Ач, 2 ножовочных полотна, зарядное устройство, шестигранный ключ, кейс, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
13
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х14
Вес, кг.
4

Описание товара Ножовка Makita JR103DWAE

Сабельная пила Makita CXT JR103DWAE способна пилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Предусмотрено два выключателя, поэтому управлять инструментом можно держа за рукоятку или за корпус. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Можно использовать для работы пилки только от сабельных пил, крепление быстросъём.



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Отзывы о товаре Ножовка Makita JR103DWAE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Тип пилы
сабельная
Модель
JR103DWAE
Комплектация
сабельная пила, 2 аккумулятора Li-Ion 2 Ач, 2 ножовочных полотна, зарядное устройство, шестигранный ключ, кейс, упаковка
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подсветка
да
Плавная регулировка скорости
Да
Размер хода
13
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Makita CXT JR103DWAE способна пилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Предусмотрено два выключателя, поэтому управлять инструментом можно держа за рукоятку или за корпус. Встроенная подсветка позволяет работать даже при плохом освещении. Можно использовать для работы пилки только от сабельных пил, крепление быстросъём.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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