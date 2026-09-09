Пила циркулярная Makita 5007N
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 410 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267179
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х22
Вес, кг.
5
Описание товара Пила циркулярная Makita 5007N
Пила циркулярная Makita 5007N служит для продольного и поперечного распила древесины различной твердости. Легкий доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно осуществлять их замену без необходимости обращаться в сервисные центры. Имеется возможность распиливания под углом 56 градусов. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.
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Пила циркулярная Makita 5007N служит для продольного и поперечного распила древесины различной твердости. Легкий доступ к угольным щеткам позволяет самостоятельно осуществлять их замену без необходимости обращаться в сервисные центры. Имеется возможность распиливания под углом 56 градусов. В свободное от работы время пильный диск прикрыт дополнительным кожухом для безопасного хранения и транспортировки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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