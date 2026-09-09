Пила дисковая Makita DCS552Z
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3600 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280898
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
136
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3600 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
2.4
Описание товара Пила дисковая Makita DCS552Z
Пила дисковая Makita DCS552Z предназначена для осуществления пропилов в заготовках из мягкой стали. Защитный кожух на рабочем основании диска уменьшает риск травм при эксплуатации с инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.
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Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
136
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3600 об/мин
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Пила дисковая Makita DCS552Z предназначена для осуществления пропилов в заготовках из мягкой стали. Защитный кожух на рабочем основании диска уменьшает риск травм при эксплуатации с инструментом. Рукоятка с нескользящим покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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