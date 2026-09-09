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Ножовка Makita DJR187Z купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка Makita DJR187Z

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Ножовка Makita DJR187Z - фото 1
Ножовка Makita DJR187Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3000 ход/мин
  • Ножовка Makita DJR187Z - фото 1
  • Ножовка Makita DJR187Z - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
15 750 руб.  20 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267009
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х22х9
Вес, кг.
3.67

Описание товара Ножовка Makita DJR187Z

Ножовка Makita DJR187Z для распиливания заготовок из любого материала, в том числе, металлических труб диаметром до 130 мм.



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Отзывы о товаре Ножовка Makita DJR187Z




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
Да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3000 ход/мин
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка Makita DJR187Z для распиливания заготовок из любого материала, в том числе, металлических труб диаметром до 130 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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