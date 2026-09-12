Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG
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Характеристики
Описание товара Пила монтажная SMT 355 4935411770 AEG
С помощью пилы отрезной AEG SMT355 проводится оперативная обработка заготовок. Эта модель обладает адекватными размерами и много места для нее не потребуется. Прорезиненные ножки гасят возникающие при работе вибрации и гарантируют прочную фиксацию оборудования. Пила AEG SMT355 имеет длинный кабель на 4 метра. Оборудование можно без проблем подключить к ближайшей розетке в помещении. Мощность у данного устройства значительная – 2300 Вт. В пилу ставится диск с посадочным размером 25.4 мм и диаметром 355 мм. Он поставляется вместе с оборудованием, а при необходимости вы найдете подходящую оснастку в продаже для его замены. Разгон диска происходит до скорости 3800 оборотов в минуту. Производительность у оборудования высокая, оснастка уверенно справляется с резкой заготовок на части. Блокировка шпинделя – полезная опция для отрезной пилы. Благодаря ей ускоряется и облегчается замена диска в инструменте. В конструкцию установлен защитный кожух. Он ограждает оператора от стружки и острого диска, вращающегося на большой скорости. В пилу встроен отсек для хранения ключей.
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