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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм

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Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690174
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Циркулярная пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х11
Вес, кг.
5.43

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм

Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 - Универсальная циркулярная пила для прямого и поперечного реза дерева и других строительных материалов.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Циркулярная пила
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 - Универсальная циркулярная пила для прямого и поперечного реза дерева и других строительных материалов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DWE5615 1500Вт (ручная) D диска.:190мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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