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Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)

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Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 1
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 2
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 3
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 4
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 5
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 6
Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила отрезная
Мощность
2400
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 1
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 2
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 3
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 4
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 5
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 6
  • Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 130 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730084
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)
12 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила отрезная
Модель
ПО-355
Мощность
2400
Комплектация
Пила отрезная, ключ для замены диска, руководство по эксплуатации.
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х45х32
Вес, кг.
14.96

Описание товара Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)

Электрическая отрезная пила ЗУБР — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач, связанных с резкой металла и других материалов. С впечатляющей мощностью в 2400 Вт и весом 13,2 кг, эта пила обеспечивает высокую производительность и стабильность в работе. Оснащенная диском диаметром 355 мм, она гарантирует точный и ровный рез, что делает её отличным выбором для профессионалов и любителей, которым требуется качественный инструмент. Диаметр посадочного отверстия составляет 25.4 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром сменных дисков. Основное питание осуществляется от сети, что позволяет избежать необходимости в регулярной замене аккумуляторов и обеспечивает постоянную готовность к работе. Угол наклона диска может регулироваться до 45 градусов, что добавляет универсальность в использовании и позволяет выполнять сложные резы под различными углами. Пила отрезная ЗУБР сочетает в себе современные технологии, качество и удобство эксплуатации, что обеспечивает долгий срок службы и эффективность в любых условиях работы.



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Отзывы о товаре Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила отрезная
Модель
ПО-355
Мощность
2400
Комплектация
Пила отрезная, ключ для замены диска, руководство по эксплуатации.
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая отрезная пила ЗУБР — это мощный и надежный инструмент, идеально подходящий для выполнения самых сложных задач, связанных с резкой металла и других материалов. С впечатляющей мощностью в 2400 Вт и весом 13,2 кг, эта пила обеспечивает высокую производительность и стабильность в работе. Оснащенная диском диаметром 355 мм, она гарантирует точный и ровный рез, что делает её отличным выбором для профессионалов и любителей, которым требуется качественный инструмент. Диаметр посадочного отверстия составляет 25.4 мм, что обеспечивает совместимость с широким спектром сменных дисков. Основное питание осуществляется от сети, что позволяет избежать необходимости в регулярной замене аккумуляторов и обеспечивает постоянную готовность к работе. Угол наклона диска может регулироваться до 45 градусов, что добавляет универсальность в использовании и позволяет выполнять сложные резы под различными углами. Пила отрезная ЗУБР сочетает в себе современные технологии, качество и удобство эксплуатации, что обеспечивает долгий срок службы и эффективность в любых условиях работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила отрезная (монтажная) по металлу ЗУБР 355 мм, 2400 Вт, абразив, Профессионал (ПО-355) – стоимость товара 12130 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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