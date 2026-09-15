Top.Mail.Ru
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 1
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 2
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 3
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 4
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 5
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 6
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 7
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 8
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 9
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 10
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 11
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 12
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 13
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 14
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 15
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 16
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Скорость вращения
5000 об./мин.
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 1
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 2
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 3
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 4
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 5
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 6
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 7
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 8
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 9
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 10
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 11
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 12
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 13
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 14
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 15
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 16
  • Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674748
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)
11 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила погружная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПП-55Н
Мощность
1200
Уровень шума
103
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Габариты без упаковки
720x250x260
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х27х26
Вес, кг.
8.5

Описание товара Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)

Погружная пила с шиной ЗУБР ПП-55Н предназначена для пиления заготовок из древесины под различными углами и под наклоном. Оснащена направляющей шиной, что обеспечивает высокую точность. Рычаг фиксации шпинделя позволяет производить быструю замену диска. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила погружная
Тип пилы
дисковая
Модель
ПП-55Н
Мощность
1200
Уровень шума
103
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Развернуть
Габариты без упаковки
720x250x260
Страна производитель
Китай
Описание
Погружная пила с шиной ЗУБР ПП-55Н предназначена для пиления заготовок из древесины под различными углами и под наклоном. Оснащена направляющей шиной, что обеспечивает высокую точность. Рычаг фиксации шпинделя позволяет производить быструю замену диска. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила погружная с шиной 1.4 м ЗУБР d165 мм, 1200Вт, (ПП-55Н) - этот товар вы можете купить по цене 11730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...