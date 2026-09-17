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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 7
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 8
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 9
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
Емкость аккумулятора
0
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 8
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 9
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 920 руб. 
Начислим 706 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743263
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ
11 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5825
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5825 (компактная, одноручная)- Пильное полотно по дереву
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
3 000
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
200
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
351Х78Х203 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х20х8
Вес, кг.
2.15

Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ

это лёгкая и компактная аккумуляторная сабельная пила, разработанная для удобной и эффективной работы одной рукой. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую производительность, долгий срок службы и защиту аккумулятора при любых нагрузках. Сабельная пила идеально подходит для различных задач: резки труб, балок, веток, металлических и пластиковых заготовок. Ход пилки 25,4 мм и переменная скорость позволяют быстро и точно справляться с разными материалами. Система двойного противовеса (VRS) снижает вибрацию до минимального уровня, обеспечивая комфорт и точность при работе. Компактный дизайн облегчает работу в ограниченных пространствах и над головой. Удобная система замены полотен без инструмента (Clic) позволяет быстро переключаться между задачами. Подсветка рабочей зоны реализована с помощью двойного светодиода DUAL LED с предзасветом и послесвечением, обеспечивая отличный обзор до и после реза.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5825
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5825 (компактная, одноручная)- Пильное полотно по дереву
Электронная регулировка частоты вращения
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Развернуть
Число ходов полотна в минуту
3 000
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
200
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Габариты без упаковки
351Х78Х203 мм
Страна производитель
Китай
Описание
это лёгкая и компактная аккумуляторная сабельная пила, разработанная для удобной и эффективной работы одной рукой. Благодаря бесщёточному двигателю и аккумуляторной системе PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, инструмент обеспечивает высокую производительность, долгий срок службы и защиту аккумулятора при любых нагрузках. Сабельная пила идеально подходит для различных задач: резки труб, балок, веток, металлических и пластиковых заготовок. Ход пилки 25,4 мм и переменная скорость позволяют быстро и точно справляться с разными материалами. Система двойного противовеса (VRS) снижает вибрацию до минимального уровня, обеспечивая комфорт и точность при работе. Компактный дизайн облегчает работу в ограниченных пространствах и над головой. Удобная система замены полотен без инструмента (Clic) позволяет быстро переключаться между задачами. Подсветка рабочей зоны реализована с помощью двойного светодиода DUAL LED с предзасветом и послесвечением, обеспечивая отличный обзор до и после реза.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5825, XP,без АКБ и ЗУ - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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