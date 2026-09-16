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Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)

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Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 1
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 2
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 3
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 4
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 5
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 6
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 7
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 8
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 9
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 10
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 1
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 2
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 3
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 4
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 5
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 6
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 7
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 8
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 9
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 10
  • Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 706781
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)
8 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
370x250x283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х25
Вес, кг.
5.8

Описание товара Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)

Погружная пила Зубр ПП-55 используется для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Обеспечивает высокую точность распила. Модель имеет возможность работы с направляющей шиной для пиления заготовок любой длины. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
370x250x283
Страна производитель
Китай
Описание
Погружная пила Зубр ПП-55 используется для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Обеспечивает высокую точность распила. Модель имеет возможность работы с направляющей шиной для пиления заготовок любой длины. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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