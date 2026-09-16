Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)
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Характеристики
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 500 руб.
В наличии
Код товара: 706781
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
370x250x283
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х25
Вес, кг.
5.8
Описание товара Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55)
Погружная пила Зубр ПП-55 используется для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Обеспечивает высокую точность распила. Модель имеет возможность работы с направляющей шиной для пиления заготовок любой длины. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила погружная
Мощность
1200
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
370x250x283
Страна производитель
Китай
Погружная пила Зубр ПП-55 используется для пиления древесины под различными углами, а также под наклоном. Обеспечивает высокую точность распила. Модель имеет возможность работы с направляющей шиной для пиления заготовок любой длины. Благодаря функции погружения можно выполнять внутренние пропилы в поверхности материала. Полностью скрытый пильный диск защищает пользователя от травм и снижает уровень запыленности.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила погружная ЗУБР d 165 мм, 1200 Вт, (ПП-55) - стоимость товара 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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