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Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)

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Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 1
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 2
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 3
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 4
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 5
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 6
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 7
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 8
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 9
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 10
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 11
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 12
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 13
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 14
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 15
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 16
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
4 500 об/мин
Емкость аккумулятора
0
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 1
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 2
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 3
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 4
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 5
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 6
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 7
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 8
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 9
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 10
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 11
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 12
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 13
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 14
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 15
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 16
  • Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
9 140 руб.  11 000 руб. 
Начислим 147 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 720241
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)
9 140 руб. -17%
11 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип пилы
дисковая
Модель
ПД-85
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106.5
Комплектация
Пила циркулярная, диск пильный, направляющая, ключ, руководство по эксплуатации
Объём масляного бака, л
0
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
235
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4 500 об/мин
Число ходов полотна в минуту
2 200
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора, В
0
Габариты без упаковки
420x310х290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х30
Вес, кг.
7.94

Описание товара Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)

Дисковая пила ЗУБР ПД-85 предназначена для распиловочных работ по дереву и иным материалам под различными углами и под наклоном. Позволяет резать фанеру, панели и доски большинства типоразмеров, а также многие виды бруса. Благодаря плавному пуску оператор защищен от рывка при включении инструмента. Мощный двигатель обеспечивает большую производительность и надежность работы. Для быстрой замены диска предусмотрена блокировка шпинделя. Рукоятки с мягкими накладками и естественной эргономикой делают работу комфортной.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип пилы
дисковая
Модель
ПД-85
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
106.5
Комплектация
Пила циркулярная, диск пильный, направляющая, ключ, руководство по эксплуатации
Объём масляного бака, л
0
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Развернуть
Диаметр диска
235
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4 500 об/мин
Число ходов полотна в минуту
2 200
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Емкость аккумулятора
0
Тип аккумулятора
нет
Напряжение аккумулятора, В
0
Габариты без упаковки
420x310х290
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила ЗУБР ПД-85 предназначена для распиловочных работ по дереву и иным материалам под различными углами и под наклоном. Позволяет резать фанеру, панели и доски большинства типоразмеров, а также многие виды бруса. Благодаря плавному пуску оператор защищен от рывка при включении инструмента. Мощный двигатель обеспечивает большую производительность и надежность работы. Для быстрой замены диска предусмотрена блокировка шпинделя. Рукоятки с мягкими накладками и естественной эргономикой делают работу комфортной.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила циркулярная(дисковая) ЗУБР d 235 мм, 2200 Вт, (ПД-85) – стоимость товара 9140 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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