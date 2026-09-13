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Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)

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Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 1
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 2
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 3
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 4
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 5
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 6
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 7
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 8
Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
3800 об/мин
Емкость аккумулятора
3000
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 1
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 2
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 3
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 4
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 5
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 6
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 7
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 8
  • Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711336
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Характеристики

Бренд
BORT
Тип пилы
дисковая
Модель
BHK-21Li-185
Уровень шума
85
Комплектация
пила, ключ для смены диска, параллельная направляющая, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, пильный диск, упаковка
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х22х20
Вес, кг.
3.5

Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)

Циркулярная пила BORT BHK-21Li-185 станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей DIY, обеспечивая высокое качество реза и легкость в использовании. Будь то строительство, ремонт или творчество — этот инструмент поможет вам добиться отличных результатов!



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Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BORT
Тип пилы
дисковая
Модель
BHK-21Li-185
Уровень шума
85
Комплектация
пила, ключ для смены диска, параллельная направляющая, аккумуляторная батарея, зарядное устройство, пильный диск, упаковка
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
185
Скорость вращения
3800 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила BORT BHK-21Li-185 станет незаменимым помощником для профессионалов и любителей DIY, обеспечивая высокое качество реза и легкость в использовании. Будь то строительство, ремонт или творчество — этот инструмент поможет вам добиться отличных результатов!


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Пила циркулярная аккумуляторная Bort BHK-21Li-185 (2*3,0 Ач + ЗУ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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