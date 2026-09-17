Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм
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Характеристики
Описание товара Дисковая пила SKIL CR3291, 1400Вт, 190мм
Циркулярная пила Skil CR3291 CR3291SE00 применяется для точного и быстрого распила на глубину до 66 мм, что идеально подходит для материалов для самостоятельного изготовления, таких как доски и балки. Преимущества: Оснащена мощным двигателем 1400 Вт Регулируемая опорная плита позволяет делать косые пропилы под углом до 52° Для точного отслеживания разметочной линии предусмотрен защитный кожух Для более чистой рабочей среды предусмотрен адаптер для пылесоса, который подходит для большинства пылесосов стандартного размера Пылесборник, который обеспечивает хороший обзор заготовки Блокировка шпинделя для удобной замены диска Для обеспечения долговечности оснащена герметичными шарикоподшипниками. Герметичные шарикоподшипники защищают пилу от пыли и продлевают срок её службы Оснащена эргономичными рукоятками с мягкими накладками, которые обеспечивают оптимальное управление и комфорт при работе Поставляется в прочном кейсе для переноски с двумя пильными полотнами с твердосплавными напайками по 24 зуба, параллельной направляющей и адаптером для пылесоса
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