Пила циркулярная Makita HS7600
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
5200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%11 390 руб. 14 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267186
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х27х20
Вес, кг.
5.25
Описание товара Пила циркулярная Makita HS7600
Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах.. В комплект входит диск, благодаря чему можно незамедлительно приступать к работе. Он прикрыт плотноприлегающим кожухом, что обеспечивает необходимый уровень безопасности рабочего процесса. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе, без обращения в сервисные центры. Функция выдува опилок способствует хорошей видимости линии реза. При больших объемах работ можно подключать пылесос.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
185
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Makita HS7600 предназначена для пильных операций в дереве, пластике и легких стройматериалах.. В комплект входит диск, благодаря чему можно незамедлительно приступать к работе. Он прикрыт плотноприлегающим кожухом, что обеспечивает необходимый уровень безопасности рабочего процесса. Легкий доступ к угольным щеткам предусматривает их самостоятельную замену при износе, без обращения в сервисные центры. Функция выдува опилок способствует хорошей видимости линии реза. При больших объемах работ можно подключать пылесос.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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