Циркулярная пила (дисковая) Makita CC301DZ (ручная) D диска.:85мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
Мощность
21
Скорость вращения
1600 об/мин
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%10 000 руб. 19 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709344
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Тип пилы
дисковая
Мощность
21
Комплектация
Алмазная пила; коробка, емкость бака для воды: 0,5 л.
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Диаметр диска
85
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
1600 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
0
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
0
Угол наклона, градус
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х21х18
Вес, кг.
2
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita CC301DZ (ручная) D диска.:85мм
Аккумуляторная алмазная пила Makita CC301DZ — это сверхкомпактный, легкий и мобильный инструмент профессионального класса, созданный специально для чистого и аккуратного реза плитки, стекла, керамики и керамогранита. Модель ориентирована на отделочников, плиточников и мастеров, которым важна автономность и возможность делать подгонку материалов прямо на месте монтажа.Индекс «Z» в артикуле указывает на «голую» комплектацию: пила поставляется без аккумулятора, зарядного устройства и кейса, что позволяет сэкономить, если у вас уже есть техника линейки Makita CXT.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Тип пилы
дисковая
Мощность
21
Комплектация
Алмазная пила; коробка, емкость бака для воды: 0,5 л.
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
15 мм
Диаметр диска
85
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
1600 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
0
Развернуть
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
0
Угол наклона, градус
0
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная алмазная пила Makita CC301DZ — это сверхкомпактный, легкий и мобильный инструмент профессионального класса, созданный специально для чистого и аккуратного реза плитки, стекла, керамики и керамогранита. Модель ориентирована на отделочников, плиточников и мастеров, которым важна автономность и возможность делать подгонку материалов прямо на месте монтажа.Индекс «Z» в артикуле указывает на «голую» комплектацию: пила поставляется без аккумулятора, зарядного устройства и кейса, что позволяет сэкономить, если у вас уже есть техника линейки Makita CXT.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука, но только для обычной плитки, керамогранит не тянет
Достоинства:
Комментарий:
Нет предупреждения, что поставляется без аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
Так то все ок , но без аккумулятора не проверить и т. Д
Достоинства:
Комментарий:
Традиционно высокий уровень инженерной мысли (продумано практически все для качественного использования прежде всего для обработки плитки и керамогранита)! Впрочем и при работе с деревом весьма применима, т.к. есть немало задач тонкого пиления ( с таким диаметром диска) деревянных заготовок, изделий. И также традиционно высокое качество изготовления. Пользуюсь инструментами Makita более 10 лет и аги один не вышел из строя. Удивительно высоко качество и аккумуляторов - при грамотном отношении работают также уже столько лет. Могу выразить лишь одно сожаление, что пила вышла с аккумуляторами 12 В, что лично от меня потребовало приобрести зарядное устройство и аккумуляторы, т.к. основная группа инструментов обслуживается аккумуляторами 18 В... Но, понимаю, что при таких размерах инженеры пошли на этот шаг из-за габаритов и веса 12В аккумуляторов. В целом отличный инструмент и достойный конкурент для личного пользования в сравнении с другими подобными устройствами!
Циркулярная пила (дисковая) Makita CC301DZ (ручная) D диска.:85мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Makita CC301DZ (ручная) D диска.:85мм
Достоинства:
Комментарий:
хорошая штука, но только для обычной плитки, керамогранит не тянет
Достоинства:
Комментарий:
Нет предупреждения, что поставляется без аккумулятора.
Достоинства:
Комментарий:
Так то все ок , но без аккумулятора не проверить и т. Д
Достоинства:
Комментарий:
Традиционно высокий уровень инженерной мысли (продумано практически все для качественного использования прежде всего для обработки плитки и керамогранита)! Впрочем и при работе с деревом весьма применима, т.к. есть немало задач тонкого пиления ( с таким диаметром диска) деревянных заготовок, изделий. И также традиционно высокое качество изготовления. Пользуюсь инструментами Makita более 10 лет и аги один не вышел из строя. Удивительно высоко качество и аккумуляторов - при грамотном отношении работают также уже столько лет. Могу выразить лишь одно сожаление, что пила вышла с аккумуляторами 12 В, что лично от меня потребовало приобрести зарядное устройство и аккумуляторы, т.к. основная группа инструментов обслуживается аккумуляторами 18 В... Но, понимаю, что при таких размерах инженеры пошли на этот шаг из-за габаритов и веса 12В аккумуляторов. В целом отличный инструмент и достойный конкурент для личного пользования в сравнении с другими подобными устройствами!