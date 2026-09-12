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Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)

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Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 5
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 6
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 7
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 8
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 9
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 10
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 11
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 12
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 13
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 14
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 15
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 16
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 17
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 18
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 19
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 20
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 21
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 22
Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
6200 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 5
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 6
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 7
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 8
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 9
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 10
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 11
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 12
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 13
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 14
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 15
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 16
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 17
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 18
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 19
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 20
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 21
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 22
  • Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681525
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
184
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х21
Вес, кг.
15.85

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)

Циркулярная пила BOSCH GKS 140 06016B3020 предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов и резов под углом в древесине. Блокиратор кнопки пуска защищает оператора от случайного включения пилы при переноске или замене оснастки. Барашковые винты позволяют быстро настроить угол наклона пропила и закрепить параллельный упор для точного реза. Блокировка шпинделя облегчает замену пильного диска. Шкала глубины пропила обеспечивает удобную и точную настройку пилы под различные задачи.



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Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
184
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6200 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила BOSCH GKS 140 06016B3020 предназначена для выполнения продольных и поперечных прямых резов и резов под углом в древесине. Блокиратор кнопки пуска защищает оператора от случайного включения пилы при переноске или замене оснастки. Барашковые винты позволяют быстро настроить угол наклона пропила и закрепить параллельный упор для точного реза. Блокировка шпинделя облегчает замену пильного диска. Шкала глубины пропила обеспечивает удобную и точную настройку пилы под различные задачи.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Циркулярная пила (дисковая) Bosch GKS 140 1400Вт (ручная) D диска.:184мм (06016B3020) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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