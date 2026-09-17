Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
SKIL CR5435 — это компактная аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, разработанная для удобной работы в ограниченных пространствах и над головой. Несмотря на небольшие размеры, инструмент обеспечивает впечатляющую глубину реза до 41 мм при 90° и 26,5 мм при 45°, оставаясь лёгким и маневренным. Пила справляется с резкой самых разных материалов: древесины, ламината, керамической плитки, алюминия и пластика — благодаря комплекту универсальных дисков. Бесщёточный двигатель обеспечивает высокую мощность, эффективность и срок службы, в 10 раз превышающий ресурс щеточных аналогов. Система плавного пуска делает запуск инструмента мягким и безопасным, а электрический тормоз повышает комфорт при работе. Для лучшей видимости линии реза предусмотрена LED-подсветка и функция обдува рабочей зоны. Подшипники с защитой от пыли увеличивают срок службы инструмента. Инструмент питается от аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную защиту и стабильную работу. Пила отлично подойдёт для работы с панелями, полами и прочими листовыми материалами. Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.
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