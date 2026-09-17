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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
6 000 об/мин
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 930 руб. 
Начислим 648 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ
10 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Циркулярная пила SKIL CR5435- Пильный диск 120 мм, 24 зуба (твердосплавный)- Шестигранный ключ- Адаптер для пылесоса- Направляющая (ограничитель распила)Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
9.5 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
120
Пылесборник
нет
Скорость вращения
6 000 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
41
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
26.5
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х16х15
Вес, кг.
2.42

Описание товара Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ

SKIL CR5435 — это компактная аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, разработанная для удобной работы в ограниченных пространствах и над головой. Несмотря на небольшие размеры, инструмент обеспечивает впечатляющую глубину реза до 41 мм при 90° и 26,5 мм при 45°, оставаясь лёгким и маневренным. Пила справляется с резкой самых разных материалов: древесины, ламината, керамической плитки, алюминия и пластика — благодаря комплекту универсальных дисков. Бесщёточный двигатель обеспечивает высокую мощность, эффективность и срок службы, в 10 раз превышающий ресурс щеточных аналогов. Система плавного пуска делает запуск инструмента мягким и безопасным, а электрический тормоз повышает комфорт при работе. Для лучшей видимости линии реза предусмотрена LED-подсветка и функция обдува рабочей зоны. Подшипники с защитой от пыли увеличивают срок службы инструмента. Инструмент питается от аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную защиту и стабильную работу. Пила отлично подойдёт для работы с панелями, полами и прочими листовыми материалами. Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
дисковая
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Циркулярная пила SKIL CR5435- Пильный диск 120 мм, 24 зуба (твердосплавный)- Шестигранный ключ- Адаптер для пылесоса- Направляющая (ограничитель распила)Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
9.5 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
120
Пылесборник
нет
Скорость вращения
6 000 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
41
Развернуть
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
26.5
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL CR5435 — это компактная аккумуляторная циркулярная пила с бесщёточным двигателем, разработанная для удобной работы в ограниченных пространствах и над головой. Несмотря на небольшие размеры, инструмент обеспечивает впечатляющую глубину реза до 41 мм при 90° и 26,5 мм при 45°, оставаясь лёгким и маневренным. Пила справляется с резкой самых разных материалов: древесины, ламината, керамической плитки, алюминия и пластика — благодаря комплекту универсальных дисков. Бесщёточный двигатель обеспечивает высокую мощность, эффективность и срок службы, в 10 раз превышающий ресурс щеточных аналогов. Система плавного пуска делает запуск инструмента мягким и безопасным, а электрический тормоз повышает комфорт при работе. Для лучшей видимости линии реза предусмотрена LED-подсветка и функция обдува рабочей зоны. Подшипники с защитой от пыли увеличивают срок службы инструмента. Инструмент питается от аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, которая обеспечивает максимальную защиту и стабильную работу. Пила отлично подойдёт для работы с панелями, полами и прочими листовыми материалами. Инструмент поставляется без АКБ и ЗУ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная дисковая пила SKIL CR5435, XP, без АКБ и ЗУ - этот товар вы можете купить по цене 10930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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