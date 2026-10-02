Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 390 руб.
В наличии
Код товара: 267135
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 390 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
480x320x290
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х28
Вес, кг.
5.4
Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л обладает компактными размерами и небольшим весом. Служит для прямого, косого и комбинированного пиления заготовок из древесины толщиной до 60 мм. Лазерная направляющая обеспечивает более высокую точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает легко содержать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1300
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
210
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
480x320x290
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-210-1400 Л обладает компактными размерами и небольшим весом. Служит для прямого, косого и комбинированного пиления заготовок из древесины толщиной до 60 мм. Лазерная направляющая обеспечивает более высокую точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает легко содержать рабочее место в чистоте.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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