Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 695553
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Уровень шума
106.5
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
4500 об/мин
Габариты без упаковки
375x270x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х26
Вес, кг.
6.2
Описание товара Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
Дисковая пила ЗУБР ПД-75 предназначена для домашних мастеров. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобной шкалой. Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне. Плавный пуск обеспечивает аккуратное начало работы.
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
2000
Уровень шума
106.5
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
210
Скорость вращения
4500 об/мин
Габариты без упаковки
375x270x300
Страна производитель
Китай
Дисковая пила ЗУБР ПД-75 предназначена для домашних мастеров. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобной шкалой. Пилите без пыли. В корпусе есть патрубок для подключения пылесоса – это помогает сохранять чистоту в рабочей зоне. Плавный пуск обеспечивает аккуратное начало работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила циркулярная ЗУБР (ПД-75) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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