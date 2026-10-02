Пила дисковая Зубр ПДП-65
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Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 310 руб.
В наличии
Код товара: 270958
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 310 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104.4
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
380x270x210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х27х22
Вес, кг.
1.44
Описание товара Пила дисковая Зубр ПДП-65
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-65 применяется для создания пропилов в древесине различных пород. Отличается небольшими размерами и малым весом, что способствует удобной работе. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок имеет возможность подключения пылесоса, позволяя поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1600
Уровень шума
104.4
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
380x270x210
Развернуть
Страна производитель
Китай
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-65 применяется для создания пропилов в древесине различных пород. Отличается небольшими размерами и малым весом, что способствует удобной работе. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок имеет возможность подключения пылесоса, позволяя поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила дисковая Зубр ПДП-65 - по цене 7310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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