Пила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 370 руб.
В наличии
Код товара: 695560
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 370 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Подсветка
нет
Размер хода
22
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
390x210x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х21х10
Вес, кг.
3
Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-185-41 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Представляет собой универсальный инструмент для плотницкой, кровельной, отделочной, слесарной, монтажной, а также садовой работы. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Резиновые накладки на корпусе способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Комплектация
коробка
Электронная регулировка частоты вращения
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
100 мм
Подсветка
нет
Размер хода
22
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
4
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Габариты без упаковки
390x210x100
Страна производитель
Китай
Сабельная пила ЗУБР СПЛ-185-41 применяется для продольного, поперечного, под углом и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла и пенобетона (при установке соответствующего полотна). Представляет собой универсальный инструмент для плотницкой, кровельной, отделочной, слесарной, монтажной, а также садовой работы. Регулируемая частота ходов помогает подобрать оптимальный режим работы для каждого материала. Резиновые накладки на корпусе способствуют удобному хвату и защищают инструмент от повреждений. Литий-ионная технология нового поколения способствует увеличению производительности на 35%, защищает от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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