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Пила дисковая Makita HS301DZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Makita HS301DZ

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Пила дисковая Makita HS301DZ - фото 1
Пила дисковая Makita HS301DZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
  • Пила дисковая Makita HS301DZ - фото 1
  • Пила дисковая Makita HS301DZ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 280928
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х19х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Пила дисковая Makita HS301DZ

Пила дисковая Makita HS301DZ предназначена для распиловки заготовок из древесины. Возможно изменение угла наклона в пределах от 0 до 45 градусов. Рукоятка с мягкими резиновыми накладками обеспечивает комфортное управление инструментом. Модель питается от аккумулятора, что очень удобно при необходимости работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Makita HS301DZ




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Makita HS301DZ предназначена для распиловки заготовок из древесины. Возможно изменение угла наклона в пределах от 0 до 45 градусов. Рукоятка с мягкими резиновыми накладками обеспечивает комфортное управление инструментом. Модель питается от аккумулятора, что очень удобно при необходимости работать в условиях отсутствия сетей электроснабжения.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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