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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм

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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 1
Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 2
Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 3
Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 4
Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Количество звеньев цепи
48
Подсветка
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 1
  • Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 2
  • Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 3
  • Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 4
  • Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716914
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Тип пилы
дисковая
Модель
CS5012MS
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила циркулярная; - Ключ шестигранный;- Пильный диск;- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
48
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
длина 400
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х21х13
Вес, кг.
3

Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм

Пила минициркулярная STURM! CS5012MS 1000Вт, ТПД 125х22.2мм, пропил 48мм Универсальная модель работает с высокой точностью как обычная дисковая пила, но при этом значительно легче и компактнее. Благодаря своей конфигурации инструмент очень прост в обращении и управлении даже одной рукой. При этом модель оснащена верхней рукояткой-кнопкой, посредством которой инструмент оптимально лежит в руке и обеспечивает простое ведение по линии реза и высокую точность при пилении и резке. Обладая исключительной (в своём классе) глубиной пропила - до 48мм пила подходит для торцевания заготовок. Благодаря узкой опорной плите с и расположенным сбоку пильным диском возможно аккуратное пиление вплотную к краю при изготовлении модельного стыка или подгонки картин при укладке фанеры и ламината. Благодаря двигателю мощностью 1000Вт можно выполнять точные пропилы в массивной древесине, твердых ДВП, ДСП или столярных плитах. Устойчивая к деформациям стальная опорная платформа с возможностью установки угла скоса от 90 до 45 градусов обеспечивает высокое качество наклонного реза. Направляющий упор с линейкой для точного пиления «в размер» облегчает труд и повышает качество работ. Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании. Безопасный сдвигающийся кожух и бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без ключа облегчает работу оператора. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы. Принудительный выдув пыли из рабочей зоны реза и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшает условия труда. Удвоенное лакирование обмотки и бронированный ротор с арамидной нитью повышает ресурс электродвигателя. Цилиндрический редуктор с косозубым зацеплением обладает низким уровнем шума и минимальной вибрацией, повышает надежность и производительность инструмента. Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ. Безинструментальная блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую установку оснастки. Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Тип пилы
дисковая
Модель
CS5012MS
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила циркулярная; - Ключ шестигранный;- Пильный диск;- Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию.
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
нет
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
Развернуть
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
48
Угол наклона, градус
45
Габариты без упаковки
длина 400
Страна производитель
Китай
Описание
Пила минициркулярная STURM! CS5012MS 1000Вт, ТПД 125х22.2мм, пропил 48мм Универсальная модель работает с высокой точностью как обычная дисковая пила, но при этом значительно легче и компактнее. Благодаря своей конфигурации инструмент очень прост в обращении и управлении даже одной рукой. При этом модель оснащена верхней рукояткой-кнопкой, посредством которой инструмент оптимально лежит в руке и обеспечивает простое ведение по линии реза и высокую точность при пилении и резке. Обладая исключительной (в своём классе) глубиной пропила - до 48мм пила подходит для торцевания заготовок. Благодаря узкой опорной плите с и расположенным сбоку пильным диском возможно аккуратное пиление вплотную к краю при изготовлении модельного стыка или подгонки картин при укладке фанеры и ламината. Благодаря двигателю мощностью 1000Вт можно выполнять точные пропилы в массивной древесине, твердых ДВП, ДСП или столярных плитах. Устойчивая к деформациям стальная опорная платформа с возможностью установки угла скоса от 90 до 45 градусов обеспечивает высокое качество наклонного реза. Направляющий упор с линейкой для точного пиления «в размер» облегчает труд и повышает качество работ. Триггерная клавиша с фиксацией облегчает работу в непрерывном режиме и обеспечивает блокировку от преднамеренного пуска инструмента после сбоя в электропитании. Безопасный сдвигающийся кожух и бесступенчатая регулировка глубины пропила с удобной шкалой и фиксацией без ключа облегчает работу оператора. Оптимизированная внутренняя аэродинамическая схема и лабиринтная защита от пыли сохраняет мотор от перегрева и продлевает его срок службы. Принудительный выдув пыли из рабочей зоны реза и дополнительная возможность подключения к пылесосу улучшает условия труда. Удвоенное лакирование обмотки и бронированный ротор с арамидной нитью повышает ресурс электродвигателя. Цилиндрический редуктор с косозубым зацеплением обладает низким уровнем шума и минимальной вибрацией, повышает надежность и производительность инструмента. Безупречно сбалансированные механизмы и подшипники от ведущих мировых производителей ликвидируют вибрацию рабочих узлов, повышают производительность и улучшают качество работ. Безинструментальная блокировка шпинделя обеспечивает быструю и легкую установку оснастки. Эргономичный корпус выполненный с применением нейлона, стойкого к ударам и низким температурам оснащен рукояткой с резиновой противоскользящей вставкой для обеспечения наилучшего контроля над инструментом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Циркулярная пила (дисковая) Sturm! CS5012MS 1000Вт (ручная) D диска.:125мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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