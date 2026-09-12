Top.Mail.Ru
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 1
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 2
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 3
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 4
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 5
Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2900 об/мин
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 1
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 2
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 3
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 4
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 5
  • Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659880
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
80.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
28
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2900 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х11
Вес, кг.
2.89

Описание товара Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+

Сабельная пила Ryobi R18RS-0 имеет быстрозажимное крепление пилки, которое обеспечивает высокую скорость смены оснащения. Инструмент будет по достоинству оценен пользователями, которые испытывают необходимость в работе в условиях, не требующих «привязки» к электрической сети. Дело в том, что пила получает энергию, нужную для работы, от аккумулятора. Номинальное напряжение совместимого аккумулятора составляет 18 В: величина этого показателя косвенно свидетельствует о высоком уровне производительности инструмента. Емкость батареи равна 2 А·ч. При покупке пилы нужно учитывать, что аккумулятор и зарядное устройство приобретаются дополнительно. Сабельная пила Ryobi R18RS-0 характеризуется длиной хода, равной 28 мм. Максимальная частота хода пилки составляет 2900 ходов в минуту. Максимальный пропил дерева равен 200 мм. Максимальный пропил стали (для пластины) – 20 мм. Комфортности работы с пилой способствует наличие антивибрационной системы. В комплект поставки входят пильное полотно по дереву, документация и шестигранный ключ. Масса корпуса пилы составляет 2.4 кг.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила сабельная
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
80.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Плавный пуск
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна
28
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2900 об/мин
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Ryobi R18RS-0 имеет быстрозажимное крепление пилки, которое обеспечивает высокую скорость смены оснащения. Инструмент будет по достоинству оценен пользователями, которые испытывают необходимость в работе в условиях, не требующих «привязки» к электрической сети. Дело в том, что пила получает энергию, нужную для работы, от аккумулятора. Номинальное напряжение совместимого аккумулятора составляет 18 В: величина этого показателя косвенно свидетельствует о высоком уровне производительности инструмента. Емкость батареи равна 2 А·ч. При покупке пилы нужно учитывать, что аккумулятор и зарядное устройство приобретаются дополнительно. Сабельная пила Ryobi R18RS-0 характеризуется длиной хода, равной 28 мм. Максимальная частота хода пилки составляет 2900 ходов в минуту. Максимальный пропил дерева равен 200 мм. Максимальный пропил стали (для пластины) – 20 мм. Комфортности работы с пилой способствует наличие антивибрационной системы. В комплект поставки входят пильное полотно по дереву, документация и шестигранный ключ. Масса корпуса пилы составляет 2.4 кг.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...