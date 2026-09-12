Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+
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Характеристики
Описание товара Сабельная пила R18RS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002637 Ryobi One+
Сабельная пила Ryobi R18RS-0 имеет быстрозажимное крепление пилки, которое обеспечивает высокую скорость смены оснащения. Инструмент будет по достоинству оценен пользователями, которые испытывают необходимость в работе в условиях, не требующих «привязки» к электрической сети. Дело в том, что пила получает энергию, нужную для работы, от аккумулятора. Номинальное напряжение совместимого аккумулятора составляет 18 В: величина этого показателя косвенно свидетельствует о высоком уровне производительности инструмента. Емкость батареи равна 2 А·ч. При покупке пилы нужно учитывать, что аккумулятор и зарядное устройство приобретаются дополнительно. Сабельная пила Ryobi R18RS-0 характеризуется длиной хода, равной 28 мм. Максимальная частота хода пилки составляет 2900 ходов в минуту. Максимальный пропил дерева равен 200 мм. Максимальный пропил стали (для пластины) – 20 мм. Комфортности работы с пилой способствует наличие антивибрационной системы. В комплект поставки входят пильное полотно по дереву, документация и шестигранный ключ. Масса корпуса пилы составляет 2.4 кг.
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