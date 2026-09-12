Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+
Пила сабельная аккумуляторная Ryobi RRS1801M станет для вас оптимальным выбором, если вам нужно производить распиловку древесины и других материалов в местах, где нет возможности подключиться к электрической розетке. Для питания устройства используется аккумулятор. При работе с этой ножовкой, производящей пропил дерева и стали на глубину до 180 и 6 мм соответственно, вы по достоинству сможете оценить возможность регулировки частоты хода. Комфорт работы с ножовкой достигается с помощью антивибрационной системы. В наличии обрезиненная рукоятка, гарантирующая удобный хват. Ryobi RRS1801M не комплектуется аккумуляторной батареей и зарядным устройством: их нужно приобретать дополнительно. В комплектацию устройства, в частности, входят шестигранный ключ и полотно по металлу. Невысокая (2.3 кг) масса ножовки обеспечит вам минимальный уровень усталости во время работы, даже в течение длительного времени.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитАккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-55
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 7 170 руб. 9 700 руб.1793 руб. в СплитПила настольная Зубр ЗПДС-200-800
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-65
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 м...
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитСабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
-
В наличииЦена 7 860 руб. 10 000 руб.1965 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила сабельная аккумуляторная RRS1801M 5133001162 Ryobi One+