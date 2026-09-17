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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

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Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
0
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 
Начислим 472 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743264
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
7 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5870
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5870, Пильное полотно по дереву, Шестигранный ключ, Инструкция по применению
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
3 200
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
210
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Размеры в упаковке, см
42х18х9
Вес, кг.
2.12

Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ

Производительная аккумуляторная сабельная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для быстрого и эффективного пиления труб, балок, веток и других материалов. Благодаря цифровому бесщёточному мотору она обеспечивает до 3200 ходов в минуту и имеет срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными двигателями. Пила работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, обеспечивающей максимальную производительность и защиту от перегрузок. Компактный и прочный алюминиевый редуктор снижает вес и повышает надёжность инструмента, а эргономичная конструкция с прорезиненной рукояткой делает работу максимально комфортной. Переменная скорость позволяет точно настраивать инструмент под конкретный материал. Регулируемая опорная подошва улучшает контроль над резом, а функция быстрой замены полотен Clic позволяет менять оснастку без инструментов. Электрический тормоз быстро останавливает полотно после выключения, повышая безопасность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
RS5870
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Сабельная пила SKIL RS5870, Пильное полотно по дереву, Шестигранный ключ, Инструкция по применению
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
3 200
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
210
Развернуть
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
20
Емкость аккумулятора
0
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Описание
Производительная аккумуляторная сабельная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для быстрого и эффективного пиления труб, балок, веток и других материалов. Благодаря цифровому бесщёточному мотору она обеспечивает до 3200 ходов в минуту и имеет срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными двигателями. Пила работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, обеспечивающей максимальную производительность и защиту от перегрузок. Компактный и прочный алюминиевый редуктор снижает вес и повышает надёжность инструмента, а эргономичная конструкция с прорезиненной рукояткой делает работу максимально комфортной. Переменная скорость позволяет точно настраивать инструмент под конкретный материал. Регулируемая опорная подошва улучшает контроль над резом, а функция быстрой замены полотен Clic позволяет менять оснастку без инструментов. Электрический тормоз быстро останавливает полотно после выключения, повышая безопасность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ - стоимость товара 7950 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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