Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
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Характеристики
Описание товара Аккумуляторная сабельная пила SKIL RS5870, CLASSIC, без АКБ и ЗУ
Производительная аккумуляторная сабельная пила с бесщёточным двигателем, предназначенная для быстрого и эффективного пиления труб, балок, веток и других материалов. Благодаря цифровому бесщёточному мотору она обеспечивает до 3200 ходов в минуту и имеет срок службы в 10 раз дольше по сравнению с обычными двигателями. Пила работает на базе аккумуляторной системы PWRCORE 20™ с технологией ACTIVCELL™, обеспечивающей максимальную производительность и защиту от перегрузок. Компактный и прочный алюминиевый редуктор снижает вес и повышает надёжность инструмента, а эргономичная конструкция с прорезиненной рукояткой делает работу максимально комфортной. Переменная скорость позволяет точно настраивать инструмент под конкретный материал. Регулируемая опорная подошва улучшает контроль над резом, а функция быстрой замены полотен Clic позволяет менять оснастку без инструментов. Электрический тормоз быстро останавливает полотно после выключения, повышая безопасность.
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