Пила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1100
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2700 ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб.
В наличии
Код товара: 267012
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1100
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2700 ход/мин
Размер хода
29
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
540x180x92
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х23х10
Вес, кг.
4
Описание товара Пила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1100 Э широко используется при плотницких, кровельных, отделочных, слесарных и монтажных работах. С ее помощью легко справиться с резкой древесины, металла и пластмассы. Небольшой вес и габариты инструмента обеспечивают удобство в обращении. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло и способствует долгому сроку службы. Наличие бесключевого патрона значительно облегчает замену полотна. Для изменения глубины пиления предусмотрен переставной упор.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1100
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2700 ход/мин
Развернуть
Размер хода
29
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
540x180x92
Страна производитель
Китай
Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1100 Э широко используется при плотницких, кровельных, отделочных, слесарных и монтажных работах. С ее помощью легко справиться с резкой древесины, металла и пластмассы. Небольшой вес и габариты инструмента обеспечивают удобство в обращении. Металлический корпус редуктора лучше отводит тепло и способствует долгому сроку службы. Наличие бесключевого патрона значительно облегчает замену полотна. Для изменения глубины пиления предусмотрен переставной упор.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 6570 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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