Сабельная пила DEKO DKRS1000
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Мощность
1000
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 568840
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Модель
DKRS1000
Мощность
1000
Комплектация
пила, пильное лезвие, шестигранный ключ 4 мм, руководство по эксплуатации, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
11
Размер хода
20
Питание
от сети
Ширина, см
8
Высота, см
43.5
Длина, м
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х19х8
Вес, кг.
2.58
Описание товара Сабельная пила DEKO DKRS1000
Сабельная пила DEKO DKRS1000предназначен для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный скоростной режим из 11 возможных в зависимости от типа материала. Наличие бесключевого патрона значительно облегчает замену полотна.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Модель
DKRS1000
Мощность
1000
Комплектация
пила, пильное лезвие, шестигранный ключ 4 мм, руководство по эксплуатации, упаковка
Страна производства
Китай
Конструкция
ручная
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
11
Размер хода
20
Питание
от сети
Ширина, см
8
Развернуть
Высота, см
43.5
Длина, м
19
Страна производитель
Китай
Сабельная пила DEKO DKRS1000предназначен для распила древесины, металла и прочих строительных материалов. Регулировка скорости позволяет подобрать оптимальный скоростной режим из 11 возможных в зависимости от типа материала. Наличие бесключевого патрона значительно облегчает замену полотна.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные м полировальные машины, граверы, Шуруповерты сетевые
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