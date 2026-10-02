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Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э

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Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
850
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2800 ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 75 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267014
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э
4 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
850
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Размер хода
28
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
512x185x93
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х19х10
Вес, кг.
3.43

Описание товара Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э

Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла, пенобетона, газобетона, гипсолита, кирпича (при установке соответствующего полотна), а также широко применяется для демонтажных и монтажных работ.



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Отзывы о товаре Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
850
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Размер хода
28
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
512x185x93
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла, пенобетона, газобетона, гипсолита, кирпича (при установке соответствующего полотна), а также широко применяется для демонтажных и монтажных работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная Зубр ЗПС-850 Э - стоимость товара 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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