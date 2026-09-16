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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180)

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Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 1
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 2
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 3
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 4
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 5
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 6
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 7
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 8
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 9
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 10
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 11
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 12
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 13
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
да
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 1
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 2
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 3
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 4
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 5
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 6
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 7
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 8
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 9
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 10
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 11
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 12
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 13
  • Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180)
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила сабельная 1- Руководство по эксплуатации 1
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 600
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
180
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
13
Тормоз двигателя
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х17х9
Вес, кг.
2.1

Описание товара Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180)

Пила сабельная (электроножовка) ЗУБР SPB-180-41, предназначена для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла, пенобетона, газобетона, гипсолита, кирпича (при установке соответствующего полотна), а также широко применяется для демонтажных и монтажных работ. Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: увеличение производительности на 35%; электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки; отсутствие эффекта памяти; отсутствие потери мощности в процессе работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Пила сабельная 1- Руководство по эксплуатации 1
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Подсветка
да
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 600
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
180
Глубина распила (металл) под углом 90°, мм
13
Развернуть
Тормоз двигателя
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
20
Страна производитель
Китай
Описание
Пила сабельная (электроножовка) ЗУБР SPB-180-41, предназначена для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмасс, металла, пенобетона, газобетона, гипсолита, кирпича (при установке соответствующего полотна), а также широко применяется для демонтажных и монтажных работ. Литий-ионная технология ЗУБР нового поколения: увеличение производительности на 35%; электронная система защиты от перегрузки, перегрева и глубокой разрядки; отсутствие эффекта памяти; отсутствие потери мощности в процессе работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профессионал (SPB-180) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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