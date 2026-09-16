Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
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Характеристики
Тип товара
Электропила
Мощность
700
Количество звеньев цепи
37
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб.
В наличии
Код товара: 722749
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 860 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электропила
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-216-Li
Мощность
700
Комплектация
Зарядное устройство: 1,Батарея аккумуляторная: 2,Кейс: 1,Масло: 1
В кейсе
да
Количество звеньев цепи
37
Шаг цепи
1/4
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Зарядное устройство в комплекте
да
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х21х13
Вес, кг.
3.2
Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
Пила электрическая BORT — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для домашнего и профессионального использования. Этот цепной электроинструмент обладает рядом характеристик, которые делают его незаменимым помощником в различных работах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Электропила
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-216-Li
Мощность
700
Комплектация
Зарядное устройство: 1,Батарея аккумуляторная: 2,Кейс: 1,Масло: 1
В кейсе
да
Количество звеньев цепи
37
Шаг цепи
1/4
Плавный пуск
нет
Подсветка
нет
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Пила электрическая BORT — это надежный и мощный инструмент, идеально подходящий для домашнего и профессионального использования. Этот цепной электроинструмент обладает рядом характеристик, которые делают его незаменимым помощником в различных работах.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ) - стоимость товара 5860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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