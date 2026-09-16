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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)

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Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 1
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 2
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 3
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 4
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 5
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 6
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 7
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 8
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 9
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 10
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 11
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 12
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 13
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 14
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 15
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 16
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 17
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 18
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
2000
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 1
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 2
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 3
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 4
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 5
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 6
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 7
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 8
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 9
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 10
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 11
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 12
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 13
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 14
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 15
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 16
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 17
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 18
  • Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721328
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)
5 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125-22
Лазерный маркер
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 700
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
335x220x75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х10
Вес, кг.
1.85

Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)

Компактный и удобный инструмент отлично подойдет для решения не только профессиональных, но и бытовых задач. Активно применяется для работа на приусадебном участке, ремонтных работ в квартирах и загородных домах. Эргономичные мягкие накладки и обеспечивают дополнительную безопасность и оптимальный контроль во время работы.



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Отзывы о товаре Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125-22
Лазерный маркер
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 700
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
335x220x75
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и удобный инструмент отлично подойдет для решения не только профессиональных, но и бытовых задач. Активно применяется для работа на приусадебном участке, ремонтных работ в квартирах и загородных домах. Эргономичные мягкие накладки и обеспечивают дополнительную безопасность и оптимальный контроль во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - по цене 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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