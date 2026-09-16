Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Емкость аккумулятора
2000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб.
В наличии
Код товара: 721328
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 440 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125-22
Лазерный маркер
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 700
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
335x220x75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х10
Вес, кг.
1.85
Описание товара Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)
Компактный и удобный инструмент отлично подойдет для решения не только профессиональных, но и бытовых задач. Активно применяется для работа на приусадебном участке, ремонтных работ в квартирах и загородных домах. Эргономичные мягкие накладки и обеспечивают дополнительную безопасность и оптимальный контроль во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 220 руб. 7 318 руб.1305 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
-
В наличииЦена 5 450 руб.1363 руб. в СплитПила сабельная бесщеточная ЗУБР Т7, 20 В, 180 мм, без АКБ, Профе...
-
В наличииЦена 5 570 руб.1393 руб. в СплитПила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм
-
В наличииЦена 5 730 руб.1433 руб. в СплитПила циркулярная(дисковая) ЗУБР d190 мм, 1600Вт, (ПД-65)
-
В наличииЦена 5 860 руб.1465 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-216-Li (2 АКБ + ЗУ)
-
В наличииЦена 6 000 руб.1500 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, ...
-
В наличииЦена 6 450 руб.1613 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-55
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная DENZEL 28465, CRC-115, 18В Li-Ion
-
В наличииЦена 7 170 руб. 9 700 руб.1793 руб. в СплитПила настольная Зубр ЗПДС-200-800
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
Бренд
Тип пилы
сабельная
Модель
СПЛ-125-22
Лазерный маркер
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Число ходов полотна в минуту
2 700
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
2000
Количество аккумуляторов в комплекте
2
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
12
Габариты без упаковки
335x220x75
Страна производитель
Китай
Компактный и удобный инструмент отлично подойдет для решения не только профессиональных, но и бытовых задач. Активно применяется для работа на приусадебном участке, ремонтных работ в квартирах и загородных домах. Эргономичные мягкие накладки и обеспечивают дополнительную безопасность и оптимальный контроль во время работы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22) - по цене 5440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила сабельная ЗУБР С1-12, 12 В, 80 мм, 2 АКБ (2 А·ч), (СПЛ-125-22)