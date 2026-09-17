Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В
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Характеристики
Описание товара Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В
Аккумуляторная циркулярная пила MTX CCSU-20-165 27480 работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и совместима с пильными дисками диаметром 165 мм. Предназначена для выполнения продольных и поперечных резов в древесине. При использовании специальной оснастки возможен распил заготовок из алюминия. Двигатель поддерживает частоту вращения шпинделя 4500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность. Глубина пропила регулируется в зависимости от толщины обрабатываемой детали и достигает 55 мм под углом 90° и 36 мм под углом 45°. Аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — возможно выполнение распила под углом до 45°.
- Быстрая и безопасная установка диска — производитель предусмотрел блокировку шпинделя.
- Индикация остаточного заряда — можно легко определить, когда пора подзарядить аккумулятор.
- Высокая точность выполняемых работ — параллельная направляющая позволяет производить ровный распил параллельно кромке заготовки.
- Безопасность пользователя — защита от случайного пуска снижает риск травмирования, специальный кожух предотвращает контакт с пильным диском.
- Плавный пуск — при включении не происходит сильного рывка и перегрузки двигателя.
- Защита от поломки — при перегрузке двигатель автоматически останавливается, что предотвращает его выход из строя.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ и параллельная направляющая.
- Эргономичность — благодаря основной и дополнительной рукояткам пилу удобно удерживать двумя руками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Аккумуляторная циркулярная пила MTX CCSU-20-165 27480 работает от аккумулятора Li-Ion 20 В и совместима с пильными дисками диаметром 165 мм. Предназначена для выполнения продольных и поперечных резов в древесине. При использовании специальной оснастки возможен распил заготовок из алюминия. Двигатель поддерживает частоту вращения шпинделя 4500 об/мин, что обеспечивает высокую производительность. Глубина пропила регулируется в зависимости от толщины обрабатываемой детали и достигает 55 мм под углом 90° и 36 мм под углом 45°. Аккумулятор Li-Ion емкостью 4 А·ч обеспечивает стабильную работу в течение длительного времени.
Преимущества
- Решение широкого спектра задач — возможно выполнение распила под углом до 45°.
- Быстрая и безопасная установка диска — производитель предусмотрел блокировку шпинделя.
- Индикация остаточного заряда — можно легко определить, когда пора подзарядить аккумулятор.
- Высокая точность выполняемых работ — параллельная направляющая позволяет производить ровный распил параллельно кромке заготовки.
- Безопасность пользователя — защита от случайного пуска снижает риск травмирования, специальный кожух предотвращает контакт с пильным диском.
- Плавный пуск — при включении не происходит сильного рывка и перегрузки двигателя.
- Защита от поломки — при перегрузке двигатель автоматически останавливается, что предотвращает его выход из строя.
- Готовность к работе — в комплект поставки входит аккумулятор, зарядное устройство, шестигранный ключ и параллельная направляющая.
- Эргономичность — благодаря основной и дополнительной рукояткам пилу удобно удерживать двумя руками.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила циркулярная аккумуляторная MTX 27480, CCSU-20-165, 165 мм, Li-Ion, 20 В