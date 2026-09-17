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Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм

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Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 1
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 2
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 3
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 4
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 5
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 6
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 7
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 8
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 9
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 10
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 11
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 12
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 13
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 14
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 15
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 16
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 17
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 18
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 1
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 2
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 3
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 4
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 5
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 6
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 7
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 8
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 9
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 10
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 11
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 12
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 13
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 14
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 15
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 16
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 17
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 18
  • Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743823
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм
5 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Модель
CSD-210
Уровень шума
108
Комплектация
Пила циркулярная 1 штКлюч для снятия диска 1 штПараллельная направляющая 1 штПильный диск по дереву 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Диаметр диска
210
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х29х22
Вес, кг.
7.32

Описание товара Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм

Циркулярная пила Denzel CSD-210 27307 мощностью 1800 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 210 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 75 мм, под углом 45° — 51 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
  • Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
  • Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
  • Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки (для его хранения в пиле есть специальное место).
  • Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
  • Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Продуманная конструкция — быстрая замена щеток облегчает обслуживание.
  • Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Модель
CSD-210
Уровень шума
108
Комплектация
Пила циркулярная 1 штКлюч для снятия диска 1 штПараллельная направляющая 1 штПильный диск по дереву 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном
Диаметр диска
210
Количество скоростей работы
1
Страна производитель
Китай
Описание

Циркулярная пила Denzel CSD-210 27307 мощностью 1800 Вт используется для продольного и поперечного распиливания древесины. Совместима с пильными дисками диаметром 210 мм. Шарнирное крепление режущего узла позволяет регулировать глубину пропила, а также угол наклона в диапазоне 0-45°. Максимальная глубина пропила под углом 90° составляет 75 мм, под углом 45° — 51 мм, быстрая регулировка глубины пропила повышает эффективность работы. Пила оптимальна для бытового использования.

Преимущества

  • Безопасность — блокировка клавиши включения предотвращает случайный запуск двигателя, подвижный защитный кожух исключает контакт с вращающимся диском.
  • Эффективное удаление опилок — конструкцией предусмотрен патрубок для подключения пылесоса (внешний 39 мм, внутренний 35 мм).
  • Надежность — высокопрочная стальная подошва выдерживает интенсивное использование.
  • Быстрая подготовка к работе — блокировка шпинделя упрощает установку и замену оснастки, шестигранный ключ для снятия диска входит в комплект поставки (для его хранения в пиле есть специальное место).
  • Высокое качество работ — входящая в комплект поставки параллельная направляющая позволяет получить точный и ровный продольный распил.
  • Эргономичность — основная обрезиненная рукоятка и дополнительная обеспечивают комфортный и надежный хват.
  • Морозостойкий кабель длиной 3 м — можно свободно перемещаться по рабочей зоне.
  • Продуманная конструкция — быстрая замена щеток облегчает обслуживание.
  • Готовность к эксплуатации — циркулярная пила поставляется с пильным диском по дереву.
  • Гарантия 3 года — высокое качество инструмента подтверждено производителем.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


Пила циркулярная DENZEL 27307, CSD-210, 1800 Вт, 210 мм - стоимость товара 5570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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